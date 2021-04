'Anita' de "Los 80" reapareció en tv con 11 años: se reencontró con Tamara Acosta en "De tú a tú"

Se trata de Estrella Ortiz, quien interpretó a Anita, la menor del clan Herrera en la exitosa serie de Canal 13.

La reconocida actriz nacional, Tamara Acosta, protagonizó el nuevo capítulo del programa de Martín Cárcamo "De tú a tú" de este miércoles.

Acosta abrió su corazón y en la instancia conversó sobre su vida personal, su depresión, su carrera en televisión y además se detuvo a analizar una de sus series más destacadas: 'Los 80'.

En un momento, Cárcamo le recordó a la actriz que su primera participación en teleseries nacionales fue el año 1994, cuando interpretó a Cynthia Jurandir en “Champaña”. Además, le comentó que tiene el récord del beso más largo de la historia de la televisión chilena: el que se dio justamente en esa teleserie con Guido Vecchiola.

Tras ver la escena dijo, que ahí estaba muy chica y actuaba muy mal. "Era mi primera teleserie, saliendo de la escuela preparando mi examen de egreso. Era todo muy grande y novedoso, entrar a trabajar a la tele, con sueldo, era rarísimo", contó.

Sobre cómo llegó a 'Los 80', Tamara dijo que la invitación al casting le llegó mientras estaba grabando la teleserie “Don Amor” en Puerto Rico. Llegando a Chile hizo el casting y quedó.

"Nadie pensó que le iba a ir bien, nosotros sabíamos que era un proyecto súper particular, que era importante, que recobraba la memoria histórica del país y que además era muy bonito estéticamente. Pero a la vez, sabíamos que era triste, que era lento, decíamos que no lo iba a ver nadie. Una vez la Loreto (Aravena) me preguntó si creía que grabaríamos una segunda temporada y le dije, ‘olvídalo, esto no lo va a ver nadie’. Estrenamos el primer capítulo y fue un éxito rotundo desde el primer momento y así todas las temporadas, fue bien sorpresivo", recordó la actriz que interpretó a 'Ana López'.

¿Y su presente? ¿La veremos en alguna teleserie por lo pronto? Frente a esas interrogantes, Acosta respondió: "me llamaron para unos proyectos pero no llegamos a acuerdos económicos. Ha sido un año complicado pero lo hemos sorteado súper bien y tranquilo. Y no ha sido tan complicado como para muchas familias, y de gente del mismo ámbito, que ha sido terrible".

Hacia el final del programa, Martín sorprendió a Tamara con una visita sorpresa. Se trató de Estrella Ortiz, quien interpretó a la pequeña Anita en 'Los 80' cuando ella tenía tan solo nueve meses de vida. Ambas se reencontraron en el espacio a siete de terminada la serie.

Luego del emotivo momento, Martín le preguntó a Estrella si le gustaría ser actriz, a lo que ella respondió con un rotundo sí. Tamara agregó que la niña de 11 años ha trabajo como actriz en otras cosas.

"Me siento súper orgullosa, agradecida y orgullosa, de todo lo que he tenido que hacer, de todos los trabajos, de todos los personajes y en particular de 'Los 80' que fue tanto tiempo, que fue tan lindo que emocionó e inspiró a tanta gente. Me siento una privilegiada, absolutamente", concluyó la reconocida actriz nacional.