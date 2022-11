Apple Music corona a Bad Bunny como el Artista del Año 2022

Su último álbum "Un Verano Sin Ti" fue el más escuchado en la plataforma de Apple Music este año.

Como todos los años, la plataforma Apple Music da a conocer sus rankings. Es en este contexto que Bad Bunny ha vuelto a coronarse como el Artista del Año 2022.

Desde el espacio destacaron su útlimo álbum "Un Verano Sin Ti" , disco que se estrenó el pasado mayo de este año y que fue el más escuchado en la plataforma de Apple.

“Estamos encantados de celebrar los logros de Bad Bunny, cuya influencia en todos los rincones de la cultura no se puede ignorar en 2022”, afirmó Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music y Beats de Apple.

Bad Bunny ascendió de Apple Music Up Next en 2018 a ser el Artista del Año de este 2022, un record histórico a nivel mundial. Cabe señalar que este anuncio viene acompañado de una pieza audiovisual que registra una entrevista exclusiva al "conejo malo".

“Cuando comencé, no tenía una base de fans global. Estoy agradecido por todo lo que he logrado y todo lo que he experimentado. El movimiento de la música latina ha crecido mucho. Nunca tomaría todo el crédito ni diría: 'Es por mi culpa'. No, es cada uno de nosotros. Toda una generación. Nuestra energía y presencia siempre se sienten. Gracias a Apple Music ya todas las personas que escuchan mi música todos los días. ¡Estoy súper feliz!”, asegura el cantante Bad Bunny en película de Apple.