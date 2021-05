Artritis reumatoide: la enfermedad que afecta a Daniela Nicolás y que la motivó en el Miss Universo

Daniela contó que tuvo que "aprender a caminar con unos tacos de 15 centímetros" para poder presentarse al concurso.

La actriz chilena y representante nacional para el Miss Universo 2021, Daniela Nicolás, tiene la convicción de ganar la corona no solo para ser la mujer más hermosa del mundo, sino para generar verdaderos cambios en la sociedad.

En 2015, la vida de Daniela cambió cuando le diagnosticaron un trastorno autoinmune llamado enfermedad del tejido conectivo indiferenciado, el cual derivó en una artritis reumatoide.

Sin embargo, esto la llevó a ser una mujer imparable y a luchar día a día por sus sueños. Un ejemplo de esto, fue que se atrevió a ser la candidata para representar a Chile en el certamen de belleza internacional.

La propia actriz indicó en una entrevista en el espacio Velvet al Desayuno, en noviembre pasado, que esta enfermedad no tiene una causa conocida y afecta principalmente las articulaciones y otros órganos del cuerpo.

Hace poco más de un mes, antes de que comenzará la etapa intensa del concurso, la actriz escribió en su cuenta de Instagram que tenía miedo y estaba insegura de participar en el Miss Universo, debido a su enfermedad.

"No les voy a negar que tenía miedo de participar en Miss Universo. Me sentía insegura, venía de un proceso largo de volver a quererme, mi enfermedad autoinmune me dio vuelta en 180 grados mi vida, y todo lo que me gustaba hacer tenía que pensarlo tres veces antes ahora", escribió en esa oportunidad la joven.

Para el Miss Universo, Daniela contó que tuvo que "aprender a caminar con unos tacos de 15 centímetros", sumado a sus constantes visitas al médico. "El dolor que sentía era fuerte y me la estaba ganando. Y mi mamá me dijo algo que no me voy a olvidar nunca: '¿Cuándo algo ha sido una limitante para ti?'", recordó.

¿Qué es la artritis reumatoide?

La artritis reumatoide es un trastorno inflamatorio crónico que puede afectar más que solo las articulaciones. En algunas personas, el trastorno puede dañar distintos sistemas corporales, incluida la piel, los ojos, los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos, según indica el sitio web de la Clínica Mayo.

La artritis reumatoide es un "trastorno autoinmunitario que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error los tejidos del cuerpo".

A diferencia del daño por desgaste de la osteoartritis, la artritis reumatoide afecta el revestimiento de las articulaciones y causa una hinchazón dolorosa que puede finalmente causar la erosión ósea y la deformidad de las articulaciones, indica esta entidad.