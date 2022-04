Metallica confirma concierto para el próximo 27 de abril en el Club Hípico

Tras varios cambios de fecha y recintos, finalmente se fijó el lugar y día para la presentación del icónico grupo musical.

Este viernes se confirmó que el concierto de Metallica se realizará en las instalaciones del Club Hípico de Santiago.

Tras meses de postergaciones y de cambios de recintos (estaba fijado en un principio para el Estadio Nacional), finalmente se estableció una fecha y un lugar para la presentación del icónico grupo.

El concierto se realizará en el Club Hípico el próximo 27 de abril.

Respecto al cambio del recinto, la productora DG medios, a cargo de la organización del evento, informó que “la medida obedece a que las autoridades que manejan dicho Estadio, no obstante, todos nuestros esfuerzos y los acuerdos alcanzados, decidieron no autorizar su uso para el show del 27 de abril, lo que para nosotros constituye una razón de fuerza mayor, que no debemos sino acatar”.

Debido al cambio de lugar, las ubicaciones ofrecidas serán modificadas: “Los tickets ya adquiridos serán válidos para el show a realizarse en el Club Hípico y, si algún fanático no está conforme con las nuevas condiciones del concierto, puede solicitar la devolución de su dinero desde hoy viernes 15 de abril de 2022, hasta el lunes 25 de abril de 2022 ”.

Si alguno de los fanáticos de Metallica no está conforme con el cambio de recinto, puede solicitar la devolución de su dinero a través del sistema Punto Ticket.