"Aún no lo supero": Gianella Marengo contó la terrible razón por la que decidió irse de Chile

La ex Pelotón utilizó su cuenta de Instagram para contar cómo ocurrieron los hechos y mostró fotogragías de las heridas en el cuerpo que le dejó el incidente.

Gianella Marengo actualmente se encuentra viviendo en Milán, Italia, allá se radicó y está armando su vida. Sin embargo, viaja a Chile cada cierto tiempo para ver a su familia y concretar algunos proyectos laborales.

Si bien muchos le han preguntado por la drástica decisión que tomó, lo cierto es que nunca se había referido a los motivos de su traslado, eso hasta hoy, cuando decidió contar por qué se fue Chile .

De acuerdo a lo que ella misma contó en su cuenta de Instagram, todo tuvo relación con un hecho delictivo que vivió en abril de 2017: se trató de un portonazo del que fue víctima al llegar a su casa en la comuna de La Reina.

"Por esta razón me fui de Chile. Nunca lo había dicho, quizás sólo a mis cercanos que lo saben perfectamente. Aún no lo supero, no supero el portonazo que me hicieron en el 2017, gracias a Dios, no estaba con mis perros en el auto", indicó en sus stories.

"El daño, la inseguridad y el miedo me invadían hasta el día de hoy", añadió en el texto.

Pero luego se explayó, e incluso mostró fotografías de las lesiones que le dejó el incidente: sus rodillas hinchadas, con heridas y moretones. También, reveló que inició un proceso de terapia psicológica para superar lo ocurrido.

Universal Pictures Lee También > La pesadilla que vivió Dakota Johnson en "50 sombras de Grey": "Yo firmé un contrato muy diferente"

"La semana pasada tuve mi primera sesión con el psicólogo para poder superar esta etapa de mi vida, que me di cuenta que aún no superaba", expresó la ex Pelotón.

"No saben el dolor que me da ver esta imagen (mostrando parte del video donde se ve cómo a una mujer le roban su perro en La Reina), se me parte el alma porque esa sensación debe ser la más tremenda que alguien pueda sentir", manifestó.

Marengo también hizo un llamado a sus seguidores a no poner resistencia cuando ocurran este tipo de hechos. "Entreguen siempre todo, yo no lo hice así y me empujaron y me resbalé un par de veces con la cartera que tenía en la mano y no quise soltar, hasta que nos llevaron todo", cerró.