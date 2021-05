Bad Bunny se rehúsa a cantar en inglés: “Hay que romper eso de que los gringos son dioses"

"Me enorgullece mucho llegar al nivel en el que estamos hablando en español", afirmó el "Conejo Malo".

Bad Bunny descartó que esté entre sus planes el cantar en inglés y afirmó que "hay que romper eso de que los gringos son dioses".

Benito Martínez, conocido mundialmente como Bad Bunny, se mostró orgulloso de lo que ha logrado en la industria musical a través de sus obras musicales utilizando únicamente el español.

Y, junto con eso, tuvo palabras para colegas que, durante su infancia, fueron haciéndose camino en la música a través del lanzamiento de canciones versionadas al inglés, como Ricky Martin o Enrique Iglesias.

“Quizá era necesario y abrieron puertas a este boom latino, pero ese momento para mí acabó. Me enorgullece mucho llegar al nivel en el que estamos hablando en español, y no solo en español, sino en el español que hablamos en Puerto Rico. Sin cambiar el acento”, enfatizó a El País Semanal.

Y, en ese sentido, apuntó que "hay que romper eso de que los gringos son dioses… No, papi”.

@wwe Lee También > Los mejores memes que dejó el debut de Bad Bunny en Wrestlemania 37

Por otra parte, también abordó el fenómeno del reggaetón como muestra de la cultura popular.

"El reggaetón es un género que viene de la calle, del underground, de la gente pobre que no tuvo opciones. A veces, hasta criminales, pero no lo digo de forma despectiva. Gente que salió de la cárcel, o vendían drogas, y al final vio una luz en ese género del reguetón. Muchos pudieron abandonar ese estilo de vida y comprarse casa y carro. Yo creo que de ahí viene ese rechazo", apuntó y destacó que "a mí no me molesta, que digan lo que quieran, hay un mundo entero bailando las canciones, disfrutando de la vida sin prejuicios”.

Y sobre cómo ha ligado su obra musical a las distintas manifestaciones sociales ligadas a materia de género y derechos de la comunidad LGTB, Bad Bunny aseguró que "sé el alcance que tengo en Latinoamérica. Tengo fans de muchos tipos; fans de la comunidad LGTB y también, estoy seguro, fans homofóbicos. Feministas y machistas. Yo tengo la capacidad de engancharlos con este reggaetón y con este vocabulario. Les hablo como hablamos nosotros y les doy un mensaje sin que sientan que les doy un sermón".