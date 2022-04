Bárbara Moscoso es eliminada de "Aquí se baila" a dos días de la gran final

La bailarina perdió el duelo de eliminación contra Christian Ocaranza en la segunda noche de la semana final del espacio. “Me quedo con muchas memorias muy bonitas, fue rico volver a mi país, gracias a todos por recibirme”, comentó en su despedida.

La segunda noche de la semana final de "Aquí se baila, talento por sobre la fama" dejó un nuevo eliminado del programa.

Jazz Torres, Iván Cabrera, Christian Ocaranza y Bárbara Moscoso defendieron su permanencia en el espacio con grandes presentaciones en el escenario.

Tras sus interpretaciones, el jurado compuesto por Francisca García-Huidobro, Karen Connolly y Neilas Katinas determinó que los dos participantes más débiles fueron Christian y Bárbara, por lo que se enfrentaron en el duelo final.

Acompañado de su bailarín Francisco Chávez, Christian Ocaranza volvió a bailar "El hijo del capítán trueno", de Miguel Bosé, mientras que Bárbara Moscoso interpretó "Black Velvet" de Alannah Myles.

Después de unos momentos de deliberación, Karen Connolly iinformó que Bárbara Moscoso es la nueva eliminada del espacio a tan sólo dos días de la gran final.

La despedida de Bárbara de "Aquí se baila, talento por sobre la fama"

Con la humildad que la caracteriza, la bailarina agradeció a todos por el gran recibimiento que tuvo desde que comenzó su participación en el programa.

“Me quedo con muchas memorias muy bonitas, fue rico volver a mi país, gracias a todos por recibirme”, manifestó.

"Me encanta haber sido espectadora de tanto talento. No tengo más que palabras de agradecimiento. Para mí fue tirarse a la piscina, porque cuando una tiene una carrera afuera es más fácil que no te juzguen, es más fácil mantenerse al margen”, agregó.

También confesó que “fue difícil tomar la decisión de que el jurado te pusiera malas notas, porque la gente en la casa piensa que una es mala bailarina por eso”.

“Pero gracias a mi familia, mi novio y mis amigos por apoyarme a tomar esta decisión y por impulsarme a atreverme. Espero que nos podamos ver de nuevo”, finalizó.