El emprendedor que perdió todos sus ahorros al caer en una estafa de inversión

Aunque manejaba su propio negocio y tenía estudios universitarios en computación, Naveed Saghir fue convencido por estafadores para que les entregara su dinero.

Naveed Saghir

Naveed Saghir es un egresado universitario de 44 años con una maestría en Ciencias de la Computación que dirige con éxito su propio negocio de instalación de sistemas para ver "cine en casa" en el noroeste de Inglaterra.

Después de una vida de arduo trabajo, ahorros regulares e inversiones acertadas, a principios de este año había ahorrado casi US$690.000 en bitcóin.

Sin embargo, fue engañado por estafadores en línea que le robaron todo su dinero.

"He destruido mi vida, la cambié para peor y necesito advertirle a la gente: si me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera", dice Naveed, quien ahora tiene una misión.

Luchando por superar el daño mental y emocional de ver cómo sus planes desaparecieron con un futuro financiero arruinado, quiere compartir su historia para tratar de evitar que otras personas se conviertan en víctimas.

"He dirigido mi negocio durante los últimos 20 años y siempre he sido muy cuidadoso con el dinero", explica.

"Ya sea relacionado con mi negocio o con mi vida, he hecho que cada centavo cuente. Pero tomé una mala decisión y me atraparon".

"Inversiones falsas"

Naveed fue víctima de un tipo de fraude conocido como "estafa de inversión".

Se produce cuando las víctimas son engañadas para que entreguen dinero a personas que ofrecen inversiones falsas, pero a menudo muy convincentes, con la promesa de grandes beneficios.

"Estaba viendo videos en YouTube, cuando encontré un anuncio que ofrecía la oportunidad de invertir en acciones y llené un formulario solicitando más información".

Getty Images

"Al día siguiente recibí una llamada de alguien que se presentó como un agente de servicio al cliente y pagué US$350 para comenzar a invertir".

"Al día siguiente me llamaron de nuevo, esta vez era alguien que se describió a sí mismo como mi administrador de cuenta y me dio un nombre de usuario y una contraseña. para un sitio web comercial extremadamente convincente".

Naveed hizo su primer pago a finales de mayo y tan pronto como dio ese primer paso terrible, los estafadores lo atraparon.

Pronto lo hicieron creer en nuevas mentiras prometiéndole mayores ganancias. Cuando comenzó a perder dinero, lo convencieron de que recuperaría el dinero y lo engañaron para que siguiera entregándoles más.

A fines de agosto, les entregó US$25.000 y 14,25 en bitcóin, por un valor cercano a los US$690.000, de acuerdo al valor actual de la criptomoneda.

"Todavía no puedo recordar cómo lograron engañarme", cuenta Naveed. "No lo sé".

Naveed Saghir

Una gran cantidad de organizaciones benéficas han estado pidiendo que se incluyan los anuncios fraudulentos en la Ley de Seguridad Online que pronto será examinada en el Parlamento.

El Instituto de Políticas sobre Dinero y Salud Mental ha advertido que millones de usuarios de internet, en particular aquellos con problemas de salud mental, están en peligro de perder dinero o información personal sensible a manos de los estafadores.

¿Justicia?

Lisa Forte, quien trabaja para la firma Red Goat Cyber Security, dice que no solo es poco probable que Naveed recupere parte de su dinero, sino que también es poco probable que consiga que se haga justicia.

"Incluso si la policía inicia una investigación, lo cual es poco probable, incluso si encuentran a los criminales responsables, lo cual es muy poco probable, ¿qué se supone que deben hacer cuando los criminales están en otro país donde la policía británica no tiene jurisdicción?".

Getty Images

"No hay prácticamente ninguna instancia a la que recurrir en relación al bitcóin. Es una forma de moneda que opera fuera de la regulación en comparación con el dinero 'normal' y, debido a esto, debido a que no está regulado, la protección al consumidor simplemente no existe".

Forte recomienda tres cosas que las personas pueden hacer para intentar protegerse y para evitar que sus familiares y amigos se conviertan en víctimas.

"Uno, investiga cualquier cosa en la que vayas a poner tus activos. Hay muchas fuentes confiables.

Dos, entiende qué es el bitcóin, como debes hacerlo con cualquier inversión; investiga cómo funciona y conoce los pros y los contras.

Tres, si alguien dice que puede usar tu inversión para obtener grandes beneficios en un corto período de tiempo, ese es el momento en que deberían sonar las alarmas. Las plataformas de inversión legítimas no hacen ese tipo de promesas".