Oscar 2022: las películas favoritas para ganar la estatuilla dorada y cuáles pueden dar la sorpresa

Llega nuevamente la noche que todos los años hace vibrar a los cinéfilos.

Este domingo 27 de marzo se celebra la 94º edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, conocidos comúnmente como los premios Oscar.

Las películas The Power of the Dog ("El poder del perro") -con 12 nominaciones-, Dune (10), Belfast (7) y West Side Story (7) encabezan las nominaciones.

La Academia decidió retomar este año la figura del presentador y las cómicas Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes serán las maestras de ceremonia en el emblemático Dolby Theatre.

Y como no podía faltar, también vuelven las predicciones de los críticos.

Este año, en BBC Mundo hablamos 4 críticos sobre lo que puede ocurrir en la categoría de mejor película y las sorpresas que esperan ver durante la ceremonia.

Caryn James, crítico BBC Culture

¿Cuál crees que será la ganadora del premio a la mejor película y por qué?

La carrera de mejor película se reduce al arte sutil de The Power of the Dog (El poder del perro) vs. la emocionalidad absoluta de CODA.

Es cierto que CODA cumple con los requisitos amados tradicionalmente por la crítica: tiene el trasfondo de ser la pequeña película que lo logró, un reparto de actores sordos que haría historia si ganara y un final que toca el corazón.

Pero la victoria hace dos años de Parasite (Parásitos) fue una buena señal para los filmes artísticos, a lo mejor reflejando la más amplia y variada membresía que tiene la Academia desde hace algunos años. Entonces creo que The power of the Dog prevalecerá.

¿Cuál crees que debería ser la película ganadora del premio a la mejor película y por qué?

The Power of the Dog, de Jane Campion, es una obra maestra, el mejor filme de este año y muchos otros.

Está filmada de una manera hermosa con su típica visión sesgada e innovadora. Las actuaciones tienen profundidad y están matizadas, y la película es infinitamente consciente de las dañinas consecuencias de los secretos, las mentiras y los estereotipos sexuales.

¿Qué sorpresas esperas para la ceremonia?

La competencia más difícil de predecir, y la que más sorprenderá probablemente, es la de mejor actriz.

Sony Pictures

Jessica Chastain tiene una pequeña ventaja luego de haber ganado un premio SAG (los premios del sindicato de actores) por la película The Eyes of Tammy Faye (Los Ojos de Tammy Faye), pero está lejos de tener certeza.

Penélope Cruz incluso podría ser una ganadora sorpresa por "Madres Paralelas", pasando por delante de otras candidatas más probables como Chastain o Kristen Stewart por Spencer.

Brian Tallerico, editor RogerEbert.com, presidente de la Asociación de Críticos de Cine de Chicago

¿Cuál crees que será la ganadora del premio a la mejor película y por qué?

Me mantengo con la favorita The Power of the Dog en gran parte por el gran amor que le tiene la Academia al haberle otorgado 12 nominaciones.

Getty Images

Aunque veo una sorpresa con CODA más posible que hace una semana.

¡Debería ser un emocionante premio final! (Presumiendo que sea el premio final a diferencia de lo que pasó en 2021).

¿Cuál crees que debería ser la película ganadora del premio a la mejor película y por qué?

The Power of the Dog fue mi elección número 1, lo que la convertiría en una rara coincidencia con la Academia (lo que me hace pensar que a lo mejor CODA es una mejor opción).

The Power of the Dog es un estudio de personajes brillante y matizado, de una maestra en su arte. Es una película que se mantendrá en el tiempo.

¿Qué sorpresas esperas para la ceremonia?

Si las predigo, no serían sorpresa?

¿Qué les parece esto? Apuesto a que uno de los favoritos a mejor actor o actriz no gana y nos vamos a llevar una gran sorpresa en una de esas categorías. Ha sido ese tipo de año.

Clayton Davis, crítico revista Variety

¿Cuál crees que será la ganadora del premio a la mejor película y por qué?

Estoy prediciendo que la película CODA se llevará el premio a mejor película, lo cual aniquilará 94 años de estadísticas de los Oscar.

Getty Images

La película pareciera tener el impulso, sobre todo después de dos años de pandemia, que afectaron a todo el mundo. La gente está buscando pasar un buen rato y alguna señal de esperanza y CODA provee mucho de eso.

El 24 de febrero Rusia invadió a Ucrania, y cuatro días después el reparto de CODA ganó el premio de los SAG a mejor reparto y se veían todos felices y alegres, y mostraron que el mundo no es tan oscuro como pensamos que es.

¿Cuál crees que debería ser la película ganadora del premio a la mejor película y por qué?

Soy una persona muy directa. Yo escojo las diez mejores películas del año y la que está primera es la que creo que debería ganar. Si no está nominada, entonces la que esté en el segundo lugar.

Mi película favorita del año es C'mon C'mon y no está nominada a nada, y la segunda es The Power of the Dog y creo que debería ganar.

Después de ver The Power of the Dog en el festival de cine de Telluride en Septiembre pensé: "No hay manera de que vaya a ganar mejor película". Pero, ¿quién sabe? Podríamos estar sorprendidos de manera agradable.

¿Qué sorpresas esperas para la ceremonia?

En términos de premios, me permito un As por ceremonia en el que voy en contra del sentido común. Pero predigo que Penélope Cruz ganará mejor actriz el domingo.

Si CODA está a punto de romper todas las estadísticas que se conocen, ¿por qué no incluir a la primera ganadora del Oscar que no fue nominada por los Globos de Oro, los SAG, los Critic's Choice o los BAFTA?

Solo una actriz en la historia se ha llevado el Oscar por actuación sin haber sido mencionada en las otras ceremonias y fue Marcia Gay Harden por Pollock en 2001.

Nicholas Barber, crítico BBC Culture

¿Cuál crees que será la ganadora del premio a la mejor película y por qué?

Netflix

Creo que The Power of the Dog va a ganar ya que ha sido la favorita durante la (aparentemente interminable) temporada de premios.

¿Cuál crees que debería ser la película ganadora del premio a la mejor película y por qué?

Creo que The Power of the Dog merece ganar.

Es una subversión compleja, sofisticada e inteligente de los estereotipos de los Westerns y se aleja constantemente del lugar al que esperas que vaya.

Pero es también un thriller psicológico y, al final, una historia emocional sobre los distintos tipos de amor.

Todo, desde la actuación hasta la cinematografía del desierto, está hecho supremamente bien.

¿Qué sorpresas esperas para la ceremonia?

Son muy pocas las sorpresas absolutas en los Oscar porque todos los posibles resultados se han analizado hasta el cansancio.

CODA viene ganando terreno últimamente y podría ganarle a The Power of the Dog.

La única sorpresa real sería si tuviéramos un ganador totalmente distinto en mejor película.