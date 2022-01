"Quinto Beatle": Productor George Martin fue conquistado por simpatía del grupo, no por su música

El productor histórico de los Beatles , George Martin, se sintió inicialmente más convencido por la personalidad que por la música del grupo que se haría oír en los últimos confines del planeta, según cuenta en un video publicado por su hijo en Twitter.

El productor fallecido en 2016 , conocido como "el quinto Beatle" , recuerda su primer encuentro, en Londres, con los muchachos de Liverpool: "Eran cuatro y yo pregunté: '¿quiénes son? ¿qué son?'".

"Cuando escuché lo que hacían, me pareció bien, pero no brillante", afirma George Martin dirigiéndose a su nieta en el video colgado en la red social por su hijo Giles, igualmente productor musical.

I don’t normally share anything personal but this my dad from a while back explaining to my daughter he signed the Beatles. Ordinary people do extraordinary things. Great decisions are made for the simplest reasons. “I figured if I like them this much other people might too” ❤️ pic.twitter.com/j4bf96b4zS