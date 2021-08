Bebé del álbum "Nevermind" demanda a Nirvana alegando comercialización de "pornografía infantil"

A casi 30 años de la publicación, Spencer Eldon decidió emprender acciones legales acusando daños y perjuicios en su contra.

El álbum "Nevermind" de Nirvana es, sin duda alguna, una de las producciones más icónicas de la banda estadounidense liderada por el fallecido Kurt Cobain. Publicado un 24 de septiembre de 1991, en él aparecieron grandes producciones como "Smells Like Teen Spirit", "In Bloom" y "Come as You Are"; fue ampliamente premiado y ha vendido 30 millones de copias en todo el mundo.

Sin embargo, a casi 30 años de su publicación, uno de sus protagonistas decidió emprender acciones legales contra la banda.

Hablamos derechamente de Spencer Eldon, un hombre de 30 años, quien en su momento protagonizó la portada del álbum, pues era el bebé de cuatro meses que aparecía desnudo nadando en una piscina.

Según recogió New York Post, Eldon presentó una demanda contra el patrimonio de Kurt Cobain y el resto de los miembros de la banda, alegando que ha sufrido "daños de por vida" por posar desnudo en la imagen.

De paso, cuestionó que la banda, el fotógrafo y los sellos discográficos ligados a la producción musical "comercializaron intencionalmente la pornografía infantil de Spencer y aprovecharon la naturaleza impactante de su imagen para promocionarse a sí mismos y a su música a sus expensas".

AFP Lee También > ¿La visitarías? Anuncian tours guiados en la casa donde Kurt Cobain vivió su infancia

"El daño permanente que ha sufrido próximamente incluye, entre otros, angustia emocional extrema y permanente con manifestaciones físicas, interferencia con su desarrollo normal y progreso educativo, pérdida de por vida de la capacidad de generar ingresos, pérdida de salarios pasados ​​y futuros, gastos pasados ​​y futuros para que el tratamiento médico y psicológico, la pérdida del disfrute de la vida y otras pérdidas sean descritas y probadas en el juicio de este asunto", agregaron en el documento presentado ante la justicia.

Con la arremetida judicial, Eldon busca que se le compense por daños y perjuicios y, además, que se emita una orden judicial para que la banda no se beneficie del álbum.