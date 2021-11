Bella Hadid rompió en llanto para visibilizar la salud mental: "Las redes sociales no son reales"

En su perfil de Instagram, la hermana de Gigi Hadid compartió con sus seguidores que las redes sociales pueden no estar contando la realidad de su vida.

Bella Hadid es una fiel usuaria de las redes sociales, de hecho, las utiliza constantemente para mostrar parte de su vida personal y de su trabajo como modelo de alta costura.

Sin embargo, dejando de lado esa imagen perfecta que muestra, la modelo ocupó las mismas plataformas para sincerarse acerca de la salud mental.

En su perfil de Instagram, la hermana de Gigi Hadid compartió con sus seguidores que las redes sociales pueden no estar contando la realidad de su vida. La modelo expuso varias fotos de ella llorando para enviar un potente mensaje a las personas que están afrontando alguna enfermedad o trastorno y así ayudarlas a no sentirse solas.

La modelo, de 25 años, también posteó una fotografía en la que retrató cómo le es suministrado un medicamento y un video corto en el que Willow Smith (hija de Will Smith y Jada Pinkett Smith) habla sobre cómo ha tenido que afrontar problemas de salud mental.

"Willow Smith, te amo a ti y a a tus palabras. Me hicieron sentir menos sola y por eso quiero postear esto", escribió Hadid en Instagram, en una publicación que ya superó el millón de 'me gusta'.

"Esa sensación de no pensar que eres lo suficientemente bueno o de sentirte inseguro acerca de tu arte es natural, pero al mismo tiempo, siento que es algo que se ha enseñado", dice Smith en el clip.

Bella, en el post, expuso una extensa reflexión para concientizar sobre el tema: "Vamos a unirnos en nuestros defectos, en nuestras inseguridades, en nuestra alegría, en nuestra felicidad, y aceptarlo todo como hermoso y natural. Eso es lo que van a derribar esos muros y haz que todos digan 'no, te entiendo a ti, a tu dolor y a tu alegría. Estaremos bien'".

La estrella de las pasarelas explicó que las fotos se debían a que esa es su realidad, pues ella "todas las noches", se ve así, llorando en medio de las batallas que tiene que enfrentar debido a sus enfermedades mentales, las cuales sufre desde algunos años atrás.

"Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que esté luchando, por favor recuerda eso. A veces todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Así que, de mí para ti, no estás solo. Te amo, te veo y te escucho. (...) Quiero que sepas que siempre hay luz al final del túnel, y la montaña rusa siempre se detiene por completo en algún momento", finalizó diciéndole a sus seguidores.