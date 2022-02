Reencuentro pandémico: Ben Stiller y Christine Taylor retomaron su relación tras 5 años divorciados

“Nos separamos, pero ahora hemos vuelto juntos y estamos felices por ello", afirmó el actor a la revista Esquire.

Una romántica noticia salió a la luz en el ámbito del espectáculo.

Ben Stiller y Christine Taylor retomaron su relación tras casi cinco años divorciados, desde 2017. Así lo confirmó el actor a la revista Esquire.

Todo comenzó cuando los artistas decidieron que era buena idea de que él se mudara junto a ella y sus hijos durante los primeros días del la pandemia para compartir como familia ante de las restricciones del confinamiento. Fue cuestión de tiempo para que el amor volviera a surgir.

“Nos separamos, pero ahora hemos vuelto juntos y estamos felices por ello. Ha sido algo maravilloso para todos nosotros. No me lo esperaba, pero ha sido una de las cosas que han ocurrido con la pandemia", reveló al medio.

Ben Stiller, conocido por películas como "Zoolander" y "La increíble vida de Walter Mitty", comentó que la confianza mutua que se tienen entre ambos fue fundamental para esta reconciliación.

“Si tienes un nivel de confianza así con tu pareja, sabes que decir ‘no me gusta hacer esto’ no significa ‘no me gustas”, afirmó.

Ben y Christine fueron pareja por cerca de dos décadas y tienen dos hijos, Ella Olivia, de 19 años, y Quinlin Dempsey, de 16.

“Respetamos el hecho de que en algunas cosas somos muy iguales y en otras muy diferentes. Creo que aceptando eso se puede apreciar más a alguien, porque dejas de intentar que cambien por ti”, agregó Stiller sobre su relación con Christine.