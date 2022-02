A sus 43 años, Benjamín Vicuña debutó en el Ironman de Buenos Aires

El actor le dedicó este logro a su hija Blanca y a toda su familia. "Es una linda disciplina el Ironman. Me sentí bien", comentó a un medio nacional.

A sus 43 años, Benjamín Vicuña cumplió uno de sus sueños personales: completó el Ironman de Buenos Aires , en Argentina.

"La felicidad de cumplir objetivos personales. Las metas están más cerca de lo que uno cree", comentó a través de su Instagram en una fotografía donde se le ve mordiendo la medalla que ganó.

Según informó LUN, el actor se preparó durante seis meses para el triatlón que contempla 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y un tramo final de 10 kilómetros de running.

Hay tres niveles de Ironman y el que realizó el artista es el olímpico, es decir, el más pequeño.

El intérprete compartió todo este proceso junto a sus hijos Bautista (13), Beltrán (9) y Benicio (7), a quienes le dedicó unas bellas palabras a través de sus redes sociales: "Con mi mejor barra, la que me inspira día a día".

Benjamín compartió sus primeras impresiones con el diario nacional. "La bicleta siempre me gustó, al igual que nadar. Se fue dando. Es una linda disciplina el Ironman. Me sentí bien. Creo que la bicicleta y el trote se me da un poco más mientras que el nado es lo más difícil", manifestó.

¿A quién va dedicado este triunfo?

Maximiliano Martínez, su entrenador, comentó que el intérprete le dedicó este triunfo a su hija Blanca, quien recordemos falleció hace años atrás, y a toda su familia.

"Él le dedicó este triunfo a Blanca, estaba muy emocionado. Cumplir una meta para él fue algo bisagra y quiere seguir intentando otras carreras. Está muy entusiasmado", aseguró el personal trainer.