"Es una pena": Benjamín Vicuña se refirió a filtración de audio en que pelea con su expareja

En el registro se escucha al actor muy exaltado mientras habla por teléfono. Pero más allá de esta situación, aclaró que tiene buena relación con su ex, Eli Sulichin.

Todo parecía indicar que el fin de la relación entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichin había finalizado en buenos términos, al menos así lo dieron a conocer los medios argentinos.

Sin embargo, hace algunos días comenzaron a filtrarse una serie de audios donde se escucha pelear a la pareja, lo que indicaría que las cosas no quedaron bien entre ellos.

A esto, se suma que además salió a la luz un video que muestra al actor a los gritos en la calle. El material fue difundido por el portal 'Paparazzi' y permite ver a Vicuña muy exhaltado y malhumorado mientras habla por teléfono.

Según lo que informaron en el programa argentino "Socios del Espectáculo", estas imágenes serían posteriores a la discusión con su exnovia.

"Estas imágenes de los colegas de Paparazzi son, suponemos, tal vez no del mismo día que contamos, pero si de otro tipo de discusión de Benjamín Vicuña que viene de días complicados y de días complicados con Eli Sulichin", comentaron en el espacio, según recoge TN.

De acuerdo a lo relatado por Luli Fernández, panelista del programa, al actor lo escucharon hablar en un café a la salida del gimnasio en el que entrena habitualmente y la información comenzó a circular.

"Me cansé de tus manipulaciones y amenazas", le habría dicho a Sulichin. "Estás todo el tiempo pendiente de lo que postea Eugenia. Nunca hiciste un esfuerzo por vincularte con mis chicos", fue otro de los reproches del chileno, quien según los testigos fue levantando la voz a medida que iba transcurriendo la conversación.

"Me llamas y me cortas incesantemente. Estás hace diez días enloqueciéndome, dale que te dale. Basta de la China, Carolina y de tus amenazas. Esto se terminó. Me tienes harto, eres una egoísta. Si tu padre se muere y me dices: 'Estoy muy triste, no puedo seguir hablando', yo desaparezco para siempre", habría insistido Benjamín.

Instagram @benjaminvicuna.ok / @pampita Lee También > "Cerrando este ciclo": El desgarrador posteo de Benjamín Vicuña y Pampita tras 10 años sin Blanca

La respuesta del actor

En medio de todo este escándalo, Benjamín Vicuña fue abordado por el mismo programa en el aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires), cuando se dirigía a nuestro país para estar con su familia.

Para tratar de poner paños fríos, Vicuña dijo que no tiene ningún reclamo hacia su expareja. "Mira, te voy a pedir… me da mucha vergüenza", comenzó diciendo respecto a la supuesta llamada que estuvo circulando y de la que habría testigos.

Y añadió: "No, no tengo nada para decir, la verdad es que me da pena que se manipule tanto y se desvirtúen las cosas, yo tengo la mejor onda con Eli, es una supermujer".

"La verdad es que ha sido una supercompañera, así que no tengo por qué salir a decir nada. Eso lo sabe ella, lo sabe su familia, lo sé yo. Una pena que se ensucie todo", cerró.