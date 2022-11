Benjamín Vicuña recordará a su hija fallecida: "Por ella no le tengo miedo a la muerte"

El actor nacional será el invitado, junto a su madre, a un nuevo capítulo de 'Todo por ti' este domingo.

El programa de Cecilia Bolocco en Canal 13, “Todo por ti”, emitirá un nuevo capítulo este domingo, después de “Tele13 central”. En este, el actor Benjamín Vicuña hará un sentido homenaje a su madre, Isabel Luco.

El episodio tendrá también un tributo al padre del actor, recientemente fallecido . Al respecto, Vicuña revelará que la relación con su padre fue compleja, especialmente luego de que él decidiera estudiar Teatro.

“Nos dejamos de hablar dos años. Mi papá tenía muchas aprensiones en torno a lo económico, la bohemia, todos los prejuicios en torno al Teatro”, confesará el actor.

El reencuentro con su progenitor se empezó a dar poco a poco, cuando este vio la seriedad con que se tomaba su carrera. Una vez reconciliados, su padre, como muestra de orgullo, lo contrató para hacer una obra de teatro callejero en su cumpleaños.

“La obra era medio transgresora. Y los invitados eran sus amigos, 25 viejos todos pechugones diciendo ‘Oye qué estupendo’, y nosotros tratando de hacerlos reír. Fue terrible, pero vi que lo hizo desde el amor, por el gran orgullo por su hijo. Después fuimos muy amigos desde la adultez”, recordará Benjamín.

También el capítulo estará centrado en recordar a la primera hija del actor, Blanca, a 10 años de su trágico fallecimiento tras una infección. Según contará Benjamín, ha aprendido a vivir con el dolor aferrándose a la vida.

“En estos 10 años ha sido un viaje, como familia, de amor, donde la ausencia se transforma en presencia. Si aprendes a encariñarte con esa figura que te acompaña siempre, como un ángel, una sombra o una figura abstracta. Hoy definitivamente es una de las razones por las que no le tengo miedo a la muerte , por las que me levanto a trabajar y no hay una cosa que no haga, o cuando siento una profunda emoción, que no se la dedique a ella”, señalará el actor.

Además, revelará que a los pocos días de la tragedia, contactó a Cristián Warnken. El escritor, quien en 2007 perdió a su hijo de tres años por una asfixia en una piscina, se reunió con Benjamín para darle consejos.

“Lo abracé y le dije ‘Dime que esto se puede, que este dolor me va a dejar respirar en algún momento’. Y Cristián me miró y me dijo ‘Se transforma. Pero se puede’. No me lo vendió como un ofertón, me lo dijo de manera súper responsable y fue un hilo de esperanza”, contará el actor, agregando que el optimismo y la vida familiar fue lo que lo salvó.

“Tengo una cosa de aferrarme a la vida con toda la fuerza. Y me gusta estar en familia, es el gran refugio que tenemos. Tengo 43 años y hay gente que me dice que es mejor la soledad, pero no lo entiendo, no me gusta, no lo comparto como vida, como modelo, como filosofía. Es muy lindo acompañarse, ver la vida como un equipo. Yo creo que voy a volver a apostar siempre por la vida y el amor”, sostendrá.

En torno a lo mismo, la madre del actor tocará el tema, reflexionando acerca de la madurez que demuestra Benjamín tras lo sufrido, y su sorprendente capacidad para rehacer su vida.

“Los dolores no han sido en vano, él siempre ha desarrollado una empatía con la vida y con los seres humanos (...) Yo siempre le digo que esa vida hay que honrarla, y es maravilloso cómo él ha podido levantarse y volver a apostar por el amor y la vida. Yo hubiera sido incapaz. Porque tienes dos posiciones: sumirte en la amargura más profunda o salir fortalecido y volver a amar”, indicará.