Gloria Simonetti contó por qué terminó relación con hombre 30 años menor: "Estar sola es difícil"

La cantante de 74 años estuvo invitada a 'Socios de la parrilla', donde contó que tuvo una relación de 6 años, la que terminó en plena pandemia.

En un nuevo capítulo de "Socios de la parrilla", la noche de este jueves, Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot recibieron a dos reconocidos y queridos cantantes nacionales: Gloria Simonetti y José Alfredo Fuentes.

A diferencia de otras presentaciones, el programa de Canal 13 comenzó con los artistas interpretando la canción "Volver, volver" y, luego de la música, los tres conductores les dieron la bienvenida.

En el espacio, ambos invitados revelaron que tienen más de 55 años de amistad, y que esta comenzó en una especie de pub que tenía José Alfredo en un departamento en Viña del Mar. A este lugar llegó Gloria con 16 años, para pedirle consejos sobre su carrera profesional.

Tras revelar una serie de divertidas anécdotas, la artista nacional de 74 años ahondó en su vida personal, en concreto, en su vida amorosa.

En este sentido, reveló que no está pareja actualmente, pues terminó la relación de seis años que tuvo con un hombre casi 30 años más joven que ella.

"Hasta hace un año y medio fuimos pareja, seis años en pareja con una persona con la que somos muy amigos y al que quiero mucho mucho", declaró, afirmando que tanto Ruminot y Zabaleta lo conocían, ya que habían estado en su estudio.

"Todos los actores han estado ahí (...) él es químico pero tiene su cuestión de fotografía y video", agregó.

Consultada por cómo fue esa relación debido a los prejuicios que tiene la sociedad, Gloria precisó que "fue fantástica" y que lo que dijera la sociedad le daba lo mismo. "Si yo voy a vivir lo que me queda de tiempo pensando lo que piensa el otro de mí, o sea olvídate", comentó.

Sin embargo, reconoció que en un prinicipio fue difícil, ya que al salir con su pareja a algún lugar público, todo el mundo los miraba raro. "Yo nunca he ventilado mucho las cosas privadas, entonces el verme con una persona más joven era, no sé po, cahuinero, como llamativo, me costó pero después ya nos daba lo mismo", explicó.

Sobre la relación en sí, la cantante chilena dijo que "fue una relación fantástica de 6 años, de mucha química. Él es un tipo maravilloso y tengo los mejores recuerdos de Javier".

La razón del quiebre amoroso

Fue Pancho Saavedra quien le preguntó a Gloria Simonetti si fue difícil terminar, a lo que ella contestó que todo se debió a las limitaciones que se generaron debido a la pandemia.

"Yo creo que fue un poco pandemia, el tema pandemia, 'tengo que salir a tal hora, que el permiso' (...) y ya como que entre que estábamos todos arrebatados con el tema, se fue diluyendo la cosa, pero como te digo, estoy muy feliz y seguimos siendo muy amigos", comentó.

Finalmente, consultada si le gustaría volver a estar en pareja, mencionó que sí. "Yo soy resiliente, estar sola me es muy difícil", concluyó.