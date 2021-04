Camila Gallardo a dos meses de ser detenida: "Fue una situación asquerosamente manipulada"

La artista revivió su polémica detención tras compartir en un departamento del hotel W que superaba el aforo permitido y aseguró que "fue y es una situación que ahora, con un par de meses de distancia, me genera mucho repudio por parte de Carabineros".

Fue a fines de enero que la cantante nacional Camila Gallardo, junto a otras 7 personas, fue detenida por Carabineros por compartir en una reunión clandestina que superaba el aforo permitido.

Hoy, a dos meses de ese episodio, la artista revivió su polémica detención y aseguró que "fue y es una situación que ahora, con un par de meses de distancia, me genera mucho repudio por parte de Carabineros".

En entrevista con La Tercera, Gallardo apuntó a la institución policial, asegurando que "algún día me gustaría contar cómo fueron realmente los hechos, porque fue una situación asquerosamente manipulada".

Y agregó: "Lo que más me lastima y lo que más me da pena, es que si son capaces de tratar a una figura pública que puede mañana denunciarlos y dejar una cagada a nivel público, no quiero imaginar cómo tratan a la gente que quizás no tienen esa plataforma a hablar".

En ese sentido explicó que no ha denunciado la situación "porque tengo cosas en este minuto más importantes de lo que preocuparme, pero en algún futuro cercano me encantaría contar lo que pasó esa noche, porque realmente miro la situación hoy con mucho repudio y con muchas ganas de ser incorrecta".

La intérprete agregó: "Hablaré cuando esté más tranquila y con ganas también. Yo vine a hacer música y a poner en el escenario letras que le hagan sentido a la gente y con las que se sientan identificados. No me considero una persona que busque el morbo en la pantalla y cuando me sacan en el morbo a la fuerza, me emputezco".

Por último, descartó tener algún tipo de responsabilidad por ser una figura pública señalando que "yo tengo una responsabilidad conmigo misma, no tengo una responsabilidad... y tengo una responsabilidad cívica, y si cometí un error, ya pedí disculpas, pero creo que en algún minuto voy a hablar de qué realmente pasó esa noche y qué fue lo que hizo que todo gatillara de esa manera. Pero bueno, ya está".