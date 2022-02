Canal 13 alista película “Papá al rescate” con Benjamín Vicuña y Jorge Zabaleta como protagonistas

El 13 amplía su rol y lanza 13Films. La dirección de esta nueva cinta estará a cargo del cineasta argentino, Marcos Carnevale, mientras que la producción bajo el mando de Sebastián Freund.

En su afán de seguir potenciando sus contenidos multiplataformas (canales de televisión, radios y medios digitales), el 13 se aventura en la generación de productos que llegarán a la pantalla grande y también a plataformas digitales de distribución internacional junto a la productora Rizoma Films.

Cristián Núñez, Director de Tecnología y Nuevos Negocios del 13, señala al respecto que “este es un paso muy importante para el canal, y esta producción ha representado muchos desafíos propios del desarrollo cinematográfico, como sortear la pandemia que retrasó nuestros planes iniciales de estrenar el año 2020. Sin embargo, creemos que valió la pena, ya que estamos al frente de un proyecto que congrega los mejores talentos y con un guión entretenido y contingente, que esperamos se transforme en el primer paso para otros proyectos similares destinados al cine y a las plataformas internacionales”.

El primer proyecto en el que ya está trabajando 13Films se llamará “Papá al rescate” y será una comedia de aventuras y emociones producida por Rizoma Films. Concretamente, se tratará de una película centrada en un hombre que días antes de casarse con su novio, se enterará de que su hija pequeña, que apenas conoció al nacer, está en Argentina y que debe ir en busca de ella si no quiere que su custodia pase a manos del sistema de adopción trasandino. Es así como emprenderá un intenso viaje por tierra para llegar de Santiago a Mendoza, en donde, junto a sus tres mejores amigos, vivirán una serie de aventuras y desventuras.

“Papá al rescate” será una road movie que tiene como referentes a “¿Qué pasó ayer?” y “No se aceptan devoluciones” e incluirá filmaciones en nuestro país y Argentina. Benjamín Vicuña y Jorge Zabaleta serán los protagonistas, acompañados de Fernando Larraín y Rodrigo Muñoz en el reparto central. Este último, además, escribió el guión en conjunto con Sebastián Freund.

Freund, por su parte, también oficia como productor de la mano de Rizoma Films, que estuvo detrás de “Stefan v/s Kramer” como guionista, director y productor, la película chilena más vista de la historia: vendió más de 2 millones de entradas en cines.

T13.cl Lee También > "Mi amor": Eli Sulichin demuestra su amor por Benjamín Vicuña en redes sociales

“Este es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo y que hoy nos tiene felices de que se pueda concretar, con una historia, un director y un elenco soñados, y que hace que todas las piezas hayan calzado para que se pueda llevar a cabo este 2022”, declara Sebastián Freund.

El director de “Papá al rescate” será el reconocido cineasta argentino Marcos Carnevale, especialista en comedias y que ha tenido grandes éxitos como, por ejemplo, “Corazón de león” y “El fútbol o yo”. “Hacía tiempo que tenía las ganas y la ilusión de trabajar en Chile y ahora me llamaron y me encantó el proyecto por varios motivos, partiendo por el guión y siguiendo por actores que se conocen muy bien entre sí y eso ayuda mucho para el trabajo, además de ser una comedia que suma otro género, como es la acción, lo cual la hace aún más entretenida”, destaca Carnevale.

T13

A lo anterior, el realizador añade que “la historia es muy emotiva y muy actual, porque toca tópicos que nos competen hoy, como el feminismo, el casamiento igualitario y un montón de temas que a nivel humano nos interpelan. Y a mí me interesa mucho eso en las películas, tocar el aspecto humano, no sólo el cuento que voy a contar ni la risa y emoción que vaya a provocar, sino que haya un tema”.

Por su lado, Benjamín Vicuña, quien vuelve a vincularse con el 13, casa televisiva en la que partió su carrera y donde protagonizó la exitosa serie “Huaiquimán y Tolosa”, manifiesta que “es muy interesante que un canal de televisión abierta, como Canal 13, pase a producir películas y que tenga un rol clave en la industria. Me parece muy bueno para Chile”, agregando que “este proyecto es una película que significa un reencuentro con amigos y una oportunidad de disfrutar del proceso y de seguir tendiendo puentes entre Chile y Argentina, con un elenco, un equipo y locaciones de ambos países”.

Jorge Zabaleta, en tanto, quien aterrizará fuertemente en la pantalla grande luego de una carrera de 25 años con énfasis en la televisión y potenciará su vínculo con el 13 (hoy lidera el programa “Socios de la parrilla”), detalla que “cuando yo dejé de hacer teleseries la idea era poder hacer este tipo de proyectos. Básicamente yo casi no he hecho cine porque no he tenido el tiempo, siempre he estado haciendo teleseries. Y si bien me han llamado para muchas cosas entretenidas, no he podido por tiempo y ahora por fin estoy cumpliendo ese anhelo y con un proyecto que me gusta mucho. Tiene un buen guión y un buen equipo, en donde todos nos conocemos y desde ahí lo hace muy calientito en el sentido de afectos”.

“Papá al rescate” tendrá como co-productores a Vía X Films, Leyenda Films, Frontera Films, Secuoya Contenidos y 24/7. El filme contempla su etapa de rodaje entre marzo y abril para estar en salas durante el segundo semestre de este año.

Revisa también este video: