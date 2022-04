"La verdad es cruda y yo canto la verdad": Marcianeke defiende contenido de sus letras

El cantante chileno de música urbana aseguró que él no llama a cometer acciones violentas.

Matías Muñoz, cantante de música urbana conocido como "Marcianeke", defendió el contenido de sus letras y asegura que tratan de sus experiencias de vida.

En un adelanto a la entrevista que dio a La Junta, el cantante apuntó a que "últimamente han estado criticándome por el contenido que canto, no sé que hueá se creen" (sic).

"Yo no le pongo la pistola en la cabeza a nadie para que se pesque a combos escuchando mis temas", aseveró Muñoz.

Instagram Lee También > Portavoz reconoce que estuvo bajo los efectos del "tusi" cuando sufrió grave accidente

"La responsabilidad es propia. Yo soy responsable de las hueas que hago igual que todas las personas que están haciéndolo" (sic), recalcó el cantante.

Junto con eso, Marcianeke señaló que "a la gente, aunque le guste o no, yo canto lo que vivo porque cuando no cantaba no quería estar vivo y lamentablemente es así, yo sé lo que canto. Lamentablemente la verdad es cruda y yo canto la verdad".