Carlos Caszely y el último adiós a su esposa: "No sé lo que voy hacer ahora"

El ex futbolista Carlos Caszely agradeció este miércoles las muestras de cariño que ha recibido tras conocerse la noticia de la muerte de su esposa, María de los Ángeles Guerra.

En conversación con "Tu Día", el ex delantero de La Roja, mundialista en Alemania 1974 y España 1982 mencionó que su esposa era un gran mujer y siempre estaba preocupada de todos los detalles.

"Era una gran mujer, nadie tuvo una palabra mala hacia ella, siempre había algo que la hacía diferente", comentó el ex futbolista.

Y agregó: "La esposa de un futbolista tiene que ser muy especial. No estar los fines de semanas, no estar en los cumpleaños de algún hijo, o alguna festividad, donde ella tiene que hacer de madre y padre y ella cumplió en nuestro matrimonio el 90% de lo que nosotros logramos hacer en los casi 50 años juntos. Ella fue todo en ese aspecto, ella estaba preocupada de todo el mundo, de sus cuatro hijos".

Por otra parte, agradeció las buenas palabras y el amor que ha recibido en las últimas horas, incluso de personas desconoidas. "Siempre he dicho que el cariño de la gente ha sido inmenso, pero cuando llegan detalles, hay muchos años de matrimonio, de felicidad, que nos han llevado a tener este reconocimiento de la gente", expresó.

Consultado por cuál será su motor desde ahora en adelante tras la partida de María de los Ángeles, Carlos Caszely dijo no tener la respuesta a esa interrogante .

"No tengo esa respuesta, no sé lo que voy hacer ahora, no sé qué va a pasar mañana, la verdad es que no tengo idea. Están los hijos, están los nietos, están los amigos, pero hay algo aquí que es muy difícil de escribir", comentó.

Y concluyó: "No hay palabras, ni juntando a Neruda o a Mistral, no hay una cosa que pueda salir de aquí que uno pueda decir con palabras lo que siente".