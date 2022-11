Carmen Gloria Arroyo contó cómo comenzó su historia de amor con Bernardo Borgeat

La abogada contó en Juego Textual que cuando lo conoció solo fue un "match visual". Luego, en el tercer encuentro, comenzó la magia entre ambos.

La noche de este martes se llevó a cabo un nuevo capítulo de "Juego Textual", estelar conducido por Sergio Lagos.

En este episodio, Carmen Gloria Arroyo, más conocida como "La Jueza", fue entrevistada a fondo por ocho mujeres de armas tomar: Katty Kowaleczko, Pepi Velasco, Yazmín Vásquez, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Tita Ureta.

La abogada repasó su trayectoria profesional y se sinceró sobre etapas de su vida profesional.

Fue así como contó cómo comenzó su historia de amor con Bernardo Borgeat, ex chico reality con quien mantiene una relación hace varios años.

"La primera vez que lo conocí, estábamos con un grupo de amigos en una cena del Hogar de Cristo, y venía pronto mi cumpleaños. Irónicamente, yo era la parrillera de mi cumpleaños. Entonces todos empezaron a bromearme con: 'Este año podemos comer un asado bueno. Que lo haga Bernardo'. Yo decía: '¿Cómo voy a invitar a Bernardo a mi cumpleaños?'".

"Bernardo escuchó estas bromas. Se acercó y me dijo: 'Che, yo tengo una empresa de asados. Si quieres me llamas'. Y yo: 'Sí, claro, gracias, no'. También tuve prejuicios. Siendo honesta, una lo primero que dice es: 'qué guapo, ninguna posibilidad'. Después decía: 'no tiene nada que ver conmigo, en lo que yo hago. No vamos a tener nada en común'. Entonces, la primera vez lo pesqué poco y nada. Solo fue el match visual", manifestó.

"La segunda vez que nos vimos conversamos un poquito, pero tampoco mucho. La tercera vez hablamos hasta las 06:00 horas. Esa vez fue en la Cena Pan y Vino, en Concepción. Fue bien entretenido porque ni siquiera me había dado cuenta que se había sentado al lado", afirmó.

"Él se sentó al lado y yo estaba conversando con la Cecilia Bolocco, que animaba la cena. Bernardo escuchó toda la conversación que tuve con ella. Estuvimos hablando de la vida, de la situación. Las dos estábamos solteras, solas. Cecilia se fue a acostar y él me dice: 'Che, te invito un vinito', y ahí nos pusimos a conversar", aseguró.

"Hablamos de todo. De política, de qué hacía él, de qué hacía yo, de la familia, de los hijos, de qué es lo que queremos para el futuro", relató.