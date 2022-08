Carolina de Moras y su recuerdo con Olivia Newton-John: "Tuvimos una tarde de té, café y helado"

"Que mujer más talentosa y sencilla. Un honor haber compartido un café, a la orilla del mar y una tarde de verano", escribió la animadora en su cuenta de Instagram.

Este lunes 8 de agosto se confirmó la muerte de la actriz y cantante estadounidense-australiana Olivia Newton-John, quien brilló en la película Grease y se convirtió en un símbolo de la década de 1970.

Es en este contexto que, una de las que quiso recordar la última visita de Olivia Newton-John en Chile fue la modelo y animadora de televisión Carolina de Moras , quien compartió con la estrella de Grease durante el Festival de Viña del Mar 2017.

“Como todo artista anglo, o de talla mundial, no entendía muy bien de qué se trataba este festival (...) y le llamaba mucho la atención no solamente la organización y la puesta en escena, sino que también la lealtad del público y la expectación en Latinoamérica“, explicó la modelo chilena, según consignó Radio Biobío.

AFP - Olivia Newton-John

De Moras no solo compartió con la artista en el escenario de la Quinta Vergara, pues según reveló, pasó toda una tarde con la cantante donde conversaron intimamente.

“Conversamos harto, de hecho, tuvimos una tarde de té, café y helado muy entretenida y ella fue muy cercana la verdad”, contó la animadora.

Finalmente, la conductora de televisión contó que posó junto a Olivia Newton-John. “En un momento yo ya me iba y ella me dice ‘oye, pero tomémonos una foto’ y fue como ‘¡Obvio, tomémonos una foto!’, pero fue porque a mí generalmente me da plancha pedirle fotos a los artistas“.

Añadió:“Y ella me dice ‘oye, pero eres muy alta’ y le digo ‘bueno, me achico un poco’ y me responde: ‘no aprovecha tu altura’. Muy agradable”, rememoró.

Tras la confirmación de la muerte de la artista, De Moras compartió en sus stories de Instagram su fotografía con la intérprete.

"Que mujer más talentosa y sencilla. Un honor haber compartido un café, a la orilla del mar, una tarde de verano", añadió la animadora en su red social.