Cecilia Bolocco desmitifica el icónico "bolocazo" en Viña: "Esa foto está trucada"

La ex Miss Universo se refirió a uno de los episodios más polémicos de su carrera sobre un escenario, cuando levantó una pierna en pleno Festival de Viña y sufrió una supuesta falla de vestuario.

Cecilia Bolocco abrió las puertas de su casa para hablar de todo junto a Martín Cárcamo en el programa de conversación de Canal 13, “De tú a tú”, donde ahondó en su vida personal, su carrera en los medios de comunicación, y cómo no, las polémicas que se dieron durante estos años.

Instancia donde la comunicadora comentó que practicó ballet hasta los 21 años, agregando que el baile siempre fue una de sus pasiones, pero que por su estatura mayor al resto, en muchas ocasiones la utilizaban en posiciones que eran para hombres. También aludió al conocido "bolocazo".

A raíz de esto Cecilia comentó que es hiperlaxa, que siempre ha tenido muy buena elongación, lo que dio el paso para que Cárcamo le consultara cómo vivió el “bolocazo”, ese momento arriba de la Quinta Vergara tan comentado que terminó con una foto de la ex miss Universo con la pierna levantada y protagonizando una supuesta falla de vestuario.

“Yo bailé feliz de la vida con unas medias que tienen un protector, vienen con un protector, más la malla. Escúchame, esa foto está trucada. Sí, es imposible, es una tontera que yo lo diga ahora pero no importa, se entretuvieron, piensen lo que quieran", comenzó relatando la ex Miss Universo.

Además la comunicadora indicó que lo que llevaba "eran medias de ballet, primero tenía medias, o sea no estaba a poto pelado. O sea, sin calzón porque las bailarinas no usamos calzón pero por lo mismo las medias tienen (un protector) y encima va la malla. Cómo se me iba a ver el…”, aclaró.

Con respecto a esta situación registrada en el Festival de Viña del Mar de 2007, Bolocco indicó que en esos años “qué tiempo iba a tener para ver o aclarar tonteras (…)", apuntando a la extensa agenda que tenía al ser parte del equipo del Festival. Yo sé lo que tenía puesto”, finalizó.