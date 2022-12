Celine Dion cancela toda su gira tras ser diagnosticada con enfermedad neurológica incurable

La artista canadiense sufre espasmos constantemente, los que incluso afectan su habilidad para cantar.

La cantante canadiendse Celine Dion canceló toda su gira 2023 tras ser diagnosticada con una enfermedad neurológica rara incurable .

La artista de 54 años fue diagnosticada con Síndrome de la persona rígida (SPS), en que los pacientes comienzan a experimentar contracciones musculares progresivas, endureciéndose el cuerpo hasta que algunos no pueden caminar o hablar.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos, “el SPS se caracteriza por una rigidez muscular fluctuante en el torso y las extremidades y una mayor sensibilidad a estímulos como el ruido, el tacto y la angustia emocional, que pueden desencadenar espasmos musculares”.

”Llevo mucho tiempo lidiando con problemas de salud y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar de todo lo que he estado pasando”, confesó Dion a través de sus redes sociales.

AFP Lee También > Trabajadores del New York Times van a la huelga por disputa salarial

La cantante dijo que “desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino y no permitiéndome usar mis cuerdas vocales para cantar como solía hacerlo”.

“Tengo un gran equipo de médicos que trabajan a mi lado para ayudarme a mejorar y mis preciosos hijos que me apoyan y me brindan esperanza. Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y ​​mi capacidad para volver a presentarme, pero tengo que admitir que ha sido una lucha”, aseguró.

Por último señaló que cancelará su tour por Europa de 2023, ya que “todo lo que sé es cantar, es lo que he hecho toda mi vida y es lo que más me gusta hacer. (...) Siempre doy el 100 por ciento cuando hago mi programa, pero mi condición ahora me permite darte eso en este momento”.