¿Con o sin Chris Evans? Marvel está trabajando en "Capitán América 4"

Este viernes se informó sobre la cuarta entrega de la historia de Steve Rogers.

El escritor de "The Falcon and the Winter Soldier", Malcolm Spellman, está desarrollando "Capitán América 4".

Así lo aseguró The Hollywood Reporter durante este viernes, indicando que el escritor y creador de "Falcon y el Soldado de Invierno" está desarrollando lo que sería la cuarta entrega de la franquicia de Marvel Studios.

En esa línea, el mencionado medio estadounidense apuntó que Dalan Musson hará de coescritor del guión del filme.

Musson, de hecho, fue guionista del quinto episodio de la serie emitida por Disney+; por lo que se evidenciaría la confianza que hay entre ambos a la hora de seguir ampliando el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

¿Chris Evans volverá a portar el escudo?

A raíz de la publicación del artículo en el portal especialziado de cine, se abrió de manera inmediata la duda: ¿Chris Evans volverá a interpretar a Steve Rogers?

El actor encarnó al icónico Capitán América en la historia reciente del MCU, de hecho, tuvo tres películas en solitario y, además, las participaciones trascendentales en "Avengers".

Sin embargo, el elenco que dará vida al filme aún no está definido, por lo que esa discusión -que es crucial para el espectáculo- aún no se zanja.

Por lo pronto, no se ha definido ni el director ni la participación de Evans. Tampoco hay fechas de estreno.

Marvel se ha mantenido en silencio al respecto y, respecto a la trama, todo parece indicar que será una continuación de lo que ocurra en "The Falcon and the Winter Soldier" protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan.