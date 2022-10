Chris Martin sorprende a vendedores de tienda en Argentina: compró guitarra y les regaló entradas

El líder de Coldplay además hizo un breve concierto en el local de música. Tocó 'De música ligera', una de Oasis y 'Isn’t she lovely', de Stevie Wonder.

Una gran sorpresa se llevaron los vendedores de una tienda de instrumentos en pleno Buenos Aires (Argentina) al ver que Chris Martin ingresaba al local para mirar algunas cosas.

De hecho, los jovenes del local ubicado en Talcahuano 140 aún no superan el asombro y la emoción de haber conocido al líder de Coldplay. "No sabíamos qué ofrecerle", contó Lucca Nievas, uno de los empleados.

Lucca Nievas y Samu Báez son trabajadores de la tienda y también son músicos . El primero toca el bajo en una banda pop llamada Hey Oliver y el segundo toca la batería en la banda de punk y rock Sullivan, consignó Infobae.

Los dos quedaron impactados al ver al líder de la banda británica entrando al local para comprar una guitarra, aunque claro, lo sorprendente no fue sólo el inesperado encuentro con él, sino que todo lo que sucedió después.

Lo cierto es que el jueves 27 de octubre fue el propio Emiliano Nievas quien, en su cuenta de Twitter, compartió su experiencia con Martin.

El joven subió una serie de registros a la mencionada red social: el primero fue una foto suya con el artista, y luego unos videos donde aparecen realizando un breve concierto con Chris al interior de la tienda.

En la instancia tocaron 'De música ligera', una de Oasis y 'Isn’t she lovely', de Stevie Wonder.

"Típico que estás trabajando y viene Chris Martín de Coldplay", bromeó Emiliano y adjuntó la foto donde aparece con el vocalista de Coldplay.

"No sabíamos qué ofrecerle y vino, nos saludó", relató Lucca. "Encima, le comentaba a Chris que hace dos días le había ido a ver a River y él decía 'Oh, gracias, muchas gracias'. Agarró una guitarra de las que están colgadas, le gustó una y se la llevó. Era una Yamaha acústica, la última que quedaba. No era de las más caras", comentó.

El momento de pagar fue uno de los más graciosos: "La tarjeta rebotó, (Chris Martin no tenía su cédula de identidad) y el postnet no funcionó. No llegaba con el efectivo, la persona que estaba con él tuvo que dar su tarjeta. Luego bromeó, 'chicos, quédense con el cambio'", detalló Samu.

Finalmente, Lucca agregó que el cantante les pidió el mail para enviarles entradas para uno de los recitales que faltan. Samu le pidió que fueara a un concierto de su banda, pero Chris tuvo que declinar la invitación: "Tengo un pequeñito compromiso", bromeó el artista.

