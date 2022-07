Chris Rock habla de la bofetada de Will Smith a cuatro meses de los Óscar: "Esa mierda dolió"

“Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un golpe en la cara”, agregó el comediante.

Ya han pasado cuatro meses desde la ceremonia de los Premios Oscar, evento que estuvo marcado por la bofetada de Will Smith a Chris Rock por burlarse de su esposa.

Tras este episodio, la Academia anunció que Will Smith no podrá participar en los Premios Oscar en un periodo de 10 años. Además, una serie de proyecto del intérprete se paralizaron.

Ahora, esta noticia vuele a estar en la palestra pública, pues Rock se refirió a lo sucedido en un show de comedia en Holmdel, Nueva Jersey, en medio de su gira junto a Kevin Hart.

“Sí, esa mierda dolió . Pero me sacudí esa porquería y me fui a trabajar al día siguiente. No voy al hospital por un corte de papel”, aseguró el comediante.

Según consignó Variety, Rock se tomó con humor la situación y afirmó no sentirse como "una víctima".

“Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un golpe en la cara”, añadió.