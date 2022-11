Claudio Arredondo recuerda la muerte de su hermana a los 47 años producto de un cáncer

"No me pregunten nunca más cómo estoy. Yo nunca más voy a estar bien", contó que le dijo su madre, la actriz Gabriela Medina, tras el fallecimiento de su hermana María Gabriela.

Este domingo se emitió un nuevo capítulo de “Todo por ti, con Cecilia Bolocco” , programa de Canal 13 en el que famosos homenajean a sus madres o personas clave a lo largo de su vida.

Este episodio tuvo como invitados al actor Claudio Arredondo y su madre, la también actriz, Gabriela Medina.

Durante la conversación, el intérprete contó cómo fue la muerte de su hermana María Gabriela a los 47 años producto de un cáncer.

Según contó el actor, su madre, la actriz Gabriela Medina, leía el tarot, y fueron las cartas las que advirtieron de esta enfermedad.

"Mi mamá aprendió a leer un tarot que se traspasa de familia en familia. Cuando mi hermana ya se había vuelto a vivir a Chile, porque ella vivió muchos años en Mendoza (Argentina), le encantaba que mi mamá le leyera las cartas. Ahí le salió que estaba enferma y que no iba a ser bueno", indicó.

"A mi hermana la vieron y el doctor le dijo a mi mamá, con una falta de tino impresionante, '¿su hija tiene algo pendiente?', mi mamá le pregunta el por qué, y él le responde: 'Bueno, dígale que viva todo lo que tenga que vivir porque en ocho meses se va a morir. '. Mi mamá dijo: 'no, no puede ser. Esto no puede ser'", señaló.

La pérdida de su hija fue muy dura para la actriz y su esposo. “Fue más fuerte para mis padres. Les preguntábamos cómo estaban y un día mi mamá se enojó y me dijo ‘No me pregunten nunca más cómo estoy. Yo nunca más voy a estar bien. Voy a seguir viviendo y trabajando, pero es como si me hubieran cortado un brazo’”, contó el actor.

Por otra parte, el actor manifestó que su padre le dijo que "el dolor es tan fuerte, que no tiene nombre".

"Se te muere tu padre, eres huérfano. Pero se te muere un hijo, no tiene nombre", manifestó.