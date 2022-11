Claudio Arredondo relató su dura infancia marcada por el Golpe Militar: "Me robaron la infancia"

El destacado actor nacional contó que durante esa época, su padre salió de su hogar para presentarse en su trabajo y no regresó en dos días. "Mi mamá estaba desesperada", afirmó en "Todo por ti, con Cecilia Bolocco".

Este domingo se emitió un nuevo capítulo de “Todo por ti, con Cecilia Bolocco” , programa de Canal 13 en el que famosos homenajean a sus madres o personas clave a lo largo de su vida.

Este episodio tuvo como invitados al actor Claudio Arredondo y su madre, la también actriz, Gabriela Medina.

Durante la conversación, el intérprete contó que tuvo una dura infancia marcada por el Golpe Militar.

Todo por ti - Claudio Arredondo, Cecilia Bolocco y Gabriela Medina

"Mi mamá me pide que la acompañe a hablar por teléfono. En esa época no habían teléfonos en todas las casas. El único teléfono disponible era uno público, que quedaba en Hernando de Magallanes con Apoquindo", indicó.

"Nosotros llamamos. A mi mamá le dicen que se quede en la casa, porque todo se va a suspender. Es muy grave lo que está pasando. Nos vamos de vuelta a la casa, y antes de cruzar Tomás Moro, llegan los militares", afirmó.

"Mi mamá se dio cuenta de que van a disparar. Me apretó la mano y me dice: 'no mires para atrás'. Caminamos y comenzaron a disparar. Yo sentía disparos. Llegué a la casa y me desmayé. Tenía 10 años", señaló.

"Me despierto y mi papá no estaba. Se había ido a presentar a su trabajo y no llegó en dos días. Mi mamá estaba desesperada y pegada a la radio", afirmó.