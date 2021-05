Tras una década sin hacer teleseries: actor de Romané regresa con "La Torre de Mabel", de Canal 13

Claudio González dará vida a un fiscal, “Rafael Aranda”, el cual será clave para resolver varios conflictos dentro de la historia en tono de comedia encabezada por “Mabel Andrade” (Paloma Moreno).

Por largo tiempo, Claudio González, que hoy ocupa el apellido de su madre primero, es decir, ahora es Claudio Ravanal, estuvo en emblemáticas telenovelas de la televisión local, como “La fiera”, “Romané” y “Pampa ilusión”, entre otras. Y en 2011 fue parte de su última producción dramática por el estilo, “Esperanza”.

Este 2021, 10 años después de aquello, retornará al género y lo hará como parte de “La torre de Mabel” con una participación especial.

En la nueva teleserie nocturna de Canal 13, que se estrenará en junio, Claudio dará vida a un fiscal, “Rafael Aranda”, el cual será clave para resolver varios conflictos dentro de la historia en tono de comedia encabezada por “Mabel Andrade” (Paloma Moreno), una acomodada mujer que por culpa de un “traspié” perderá a sus hijos.

Canal 13 Lee También > Se acerca el regreso de las teleseries nocturnas al 13: “La torre de Mabel” se estrenará en junio

La misma que llegará a vivir a un colapsado edificio de Santiago centro en donde junto a dos nuevas amigas, y con tal de tener dinero para recuperar a sus retoños, se instalará con un motel clandestino.

Acerca de esta vuelta a las telenovelas y tras un largo período de ausencia de ellas, el actor de 44 años, confidencia que se había “desencantado” de estas producciones y que “no empatizaba con lo que me tocaba hacer o me proponían”. Además, el boom de las redes sociales también le pasó la cuenta, ya que confiesa que “a mí me acomoda el bajo perfil, tanto por una sanidad mental como emocional”.

Es así como en todo este tiempo se dedicó al teatro, el cine y hasta realizó dos magíster en Londres. “No es fácil que hoy me seduzca un proyecto en televisión, pero aquí hubo varios factores que me llamaron la atención”, revela hoy respecto a su actual vínculo con la pantalla chica. De esta manera, y luego de una década lejos de las teleseries, el llamado de “La torre de Mabel” lo volvió a encantar.

Canal 13

“Me llamó la atención el interés de la producción, trabajar con compañeros a los que no veía hace mucho tiempo y también el estar en este escenario de pandemia, en donde uno se abre a otras opciones de trabajo dentro del contexto en el que estamos”, declara el intérprete en torno a los motivos que tuvo para aceptar la propuesta de ser parte del elenco de la apuesta de ficción realizada por la productora AGTV.

Esta producción dramática le significó a Claudio Ravanal volver a Canal 13, estación en la que debutó en televisión en 1998, con “Amándote”, y sobre aquello señala que “fue como volver a la casa que lo vio nacer a uno como actor. Fue reencontrarse con un lugar que uno conoce, pero más maduro profesional y personalmente. Recuerdo que el primer día de 'La torre de Mabel' me encontré con la misma vestuarista con la que trabajé en mi primera teleserie y esas son cosas bien bonitas y especiales”.

En relación a lo que podrán esperar los televidentes que desde junio verán la nueva nocturna del 13, el hombre que representará al mundo jurídico en esta trama comenta que “la gente necesita salir del drama en el que hemos estado tanto tiempo y en esta teleserie habrá una luz de esperanza. La invitación es a sintonizarla, a acostarse con una sonrisa en la cara y a tener un mejor descanso luego de ver cada capítulo”.