Querido cocinero no logró ingresar al Top 5 de "MasterChef Celebrity Chile" y fue eliminado

"Te quiero felicitar porque tu preparación me llevó a la infancia", fueron las palabras que le dedicó la chef Fernanda Fuentes al aspirante que abandonó el espacio culinario a días de la gran final.

Un querido aspirante dejó la competencia a tan sólo días de la gran final de "MasterChef Celebrity Chile".

Pollo Castillo, Tutú Vidaurre, Felipe Ríos y Rodrigo Gallina demostraron todo su talento culinario en el reto de eliminación, pero uno de ellos no logró convencer a los jueces con su plato.

A pesar de que presentó un plato muy sabroso, una falla técnica imperdonable en la preparación de su crema finalizó la participación de Rodrigo Gallina en el programa culinario.

Canal 13 Lee También > Reconocida actriz fue eliminada de "MasterChef Celebrity Chile" a días de la gran final

"Es un buen plato. No es fácil hacerlo, te arriesgaste, no es algo sencillo. Te quiero felicitar porque tu preparación me llevó a la infancia", fueron las palabras que le dedicó la chef Fernanda Fuentes.

Pollo Castillo, uno de los más cercanos a Gallina dentro del espacio, lamentó la salida del comunicador y afirmó que "gané un amigo dentro de las cocinas de MasterChef Celebrity Chile".

Por su parte, Rodrigo se despidió del espacio culinario a través de sus redes sociales. "Una linda experiencia que nunca pensé que iba a vivir. Tremendos compañeros y un gran equipo. Los extrañaré siempre", fueron sus palabras.

Para revisar este y más momentos de "MasterChef Celebrity Chile", revisa el siguiente link.