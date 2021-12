Coldplay confirma regreso a Chile con Camila Cabello como invitada de lujo

Esta es la segunda vez que la banda británica presenta un concierto en el Estadio Nacional. Su debut fue en abril de 2016, con su gira "A head full of dreams".

Coldplay ha anunciado la etapa latinoamericana para su gira mundial "Music Of The Spheres", que llevará a la banda a estadios en Colombia, Perú, Chile y Argentina.

En Chile se presentarán el 23 de septiembre de 2022 en el Estadio Nacional, con Camila Cabello abriendo el show.

Las entradas saldrán en preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con Tarjetas Santander el lunes 13 de diciembre a las 11:00 horas a través de Puntoticket.com.

En tanto, la venta general comenzará el miércoles 15 a las 11:01 horas.

En 2019, Coldplay se comprometió a hacer que sus futuras giras sean lo más beneficiosas para el medio ambiente posible, y la gira mundial "Music of the Spheres" está acompañada de un conjunto completo de iniciativas de sostenibilidad y compromisos medioambientales, que se pueden ver en coldplay.com/sustainability.

Lee También > Karol G sufrió impactante caída en pleno concierto: "Creo que se me partió la rodilla"

Tras su lanzamiento en octubre de 2021, el nuevo álbum de la banda, 'Music of the Spheres', encabezó las listas de éxitos de todo el mundo. Su sencillo principal, Higher Power, recibió recientemente una nominación a Mejor Actuación de Dúo/Grupo Pop en los Grammys de 2022, mientras que su segundo sencillo, la colaboración Billboard Hot 100 #1 con BTS, My Universe, se ha reproducido más de 500 millones de veces.

Esta es la segunda vez que la banda británica presenta un concierto en el Estadio Nacional. Su debut fue en abril de 2016, con su gira "A head full of dreams".

Ese día de septiembre de 2022 estarán acompañados por Camila Cabello como invitada especial.