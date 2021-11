Karol G sufrió impactante caída en pleno concierto: "Creo que se me partió la rodilla"

La colombiana perdió el equilibrio y rodó sin control por todas las escaleras, golpeándose varias veces.

Un accidentada presentación tuvo la cantante colombiana Karol G en el FTX Arena, de Miami, Estados Unidos este viernes.

En pleno show, que es parte de su gira "Bichota tour", la artista sufrió una aparatosa caída de la que le costó reincorporarse para seguir con el espectáculo.

El incidente ocurrió cuando la intérprete intentó bajar de la tarima donde estaba con sus bailarinas. Al momento de pisar las escaleras, la colombiana perdió el equilibrio y rodó sin control por todas las escaleras.

Tras golpearse varias veces con la escalera, Karol G se mantuvo en el suelo unos segundos y con la ayuda de una de las bailarinas, pudo pararse y continuar con el espectáculo.

Una vez avanzado el show la artista confidenció, antes de interpretar una canción, que la caída le provocó mucho dolor : "Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió la rodilla. Me duele todo, pero nada ustedes creen que después de haber llenado este Arena por primera vez en mi vida …Yo quería que fuera perfecto", dijo.

El accidente fue grabado por los mismos asistentes al concierto.