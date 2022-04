El complejo parto de Evaluna que siguió la tradición de sus padres: su madre hizo de doula

Marlene Rodríguez dijo en una entrevista que se capacitó para ayudar a su hija en el parto que se realizó de manera natural en una piscina con agua.

Hace un par de días Evaluna Montaner y Camilo Echeverry compartieron con sus seguidores en redes sociales la felicidad y emoción que sentían con el nacimiento de su hija Índigo.

La pareja contó que la niña llegó a este mundo de forma natural y tradicional en casa: un parto bajo el agua .

Según ha trascendido, la cantante dio a luz con la ayuda de una partera y de Marlene Rodríguez, su madre, quien tomó cursos para ayudar a su hija en este maravilloso proceso, tal como antiguamente lo hacían en su familia.

De acuerdo a lo comentado por Rodríguez a People en Español, se capacitó como partera, por lo que fue ella, junto a la partera, quienes se encargaron de recibir a la bebé.

"Me capacité como una doula, tomé todo el curso", afirmó la madre de Evaluna a Book Corner hace justamente un año. "[Me] capacité justamente porque quería saber a profundidad lo que eso significaba y la verdad es que una cosa me fue llevando a la otra y la verdad es que lo disfruté un montón porque siento que es perfecto volver a la época de las comadronas".

Las doulas son aquellas mujeres que aconsejan y ayudan a las embarazadas y las acompañan durante el embarazo, el parto y los cuidados al recién nacido.​

La felicidad por la llegada de Índigo ha sido tan grande, que los abuelos maternos no han parado de agradecer en redes sociales todo el cariño recibido.

Incluso, Marlene compartió un escrito en el que se podía denotar lo feliz que estaba de estrenarse como abuela y además reveló que la primera ropita de Índigo fue una que usó Evaluna.