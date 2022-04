Concierto de Daddy Yankee en Chile: Todo lo que se sabe sobre la venta de entradas

El reggaetonero alista su retorno al país para su último concierto, el 29 de septiembre de 2022.

Las semanas avanzan y el concierto de Daddy Yankee en Chile se acerca.

En el marco de su gira de despedida, el reggaetonero fijó una parada en Santiago, para el 29 de septiembre de 2022 .

Sin embargo, diversas versiones -equivocadas- han habido respecto a la fecha en que se pondrán a la venta las entradas para el recital.

¿Cuándo se ponen a la venta las entradas?

La esposa de Daddy Yankee, Mireddys González, había afirmado que las entradas para el concierto se pondrían a la venta este miércoles 20 de abril .

A través de Instagram, el pasado 1 de abril, González manifestó que había personas que estaban haciéndose pasar por vendedores de entradas.

Esposa de Daddy Yankee revela fecha en que se iniciaría venta de entradas para el concierto en Chile

"No hay nadie autorizado para vender boletos del concierto de DY en Chile (...) Me dicen las personas que van a hacer el show allá que van a salir a la venta el 20 de abril , así que, por favor, no caigan con personas que están aprovechando el desespero de ustedes para venderles taquillas que no son reales", sostuvo.

Sin embargo, desde esa afirmación no ha habido una ratificación oficial a través de las plataformas de Daddy Yankee.

Por otra parte, en países del continente, la venta de entradas comenzó a finales de marzo y mediados de abril, mientras que durante este miércoles comenzará la venta general para el concierto que ofrecerá Daddy Yankee el 1 de octubre en Buenos Aires, Argentina.

Además, dentro de los últimos días de abril se dará inicio al proceso en Guatemala, El Salvador y Colombia.