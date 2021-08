Crece la oferta de anime en Chile y América Latina

Un silencioso arribo tuvo a la región una nueva plataforma de streaming, que amplía la posibilidad de ver producciones japonesas de forma legal. Se suma a la apuesta de otros establecidos, como Crunchyroll y Netflix.

Ser otaku está de moda. Al menos eso creen varias personas que ya en su etapa adulta ven cómo aquello por lo que fueron apuntados en su etapa escolar, es hoy una normalidad entre jóvenes y adolescentes.

Si hace una década había que recurrir a persas y tiendas especializadas para dar con la última temporada de un anime —y luego a populares páginas piratas—, en la actualidad basta con pagar una membresía en una plataforma establecida y legal para ver en alta calidad los títulos, muchos de los cuales se estrenan en simulcast con Japón.

Crunchyroll fue por años “el Netflix” del anime para América Latina, pero eso ya no lo es tanto con el arribo de Funimation , conocido en la escena internacional pero reciente en el mercado de América Latina. Su desembarco inicial fue en México y Brasil, pero no fue hasta mediados de junio que se ampliaron en Colombia, Perú y Chile.

"Estamos contentos de estar en Chile durante las últimas seis semanas”, dijeron desde Funimation tras consultas de T13. “Sabemos que hay fanáticos del anime en Chile y una comunidad vibrante que quiere unirse para compartir la alegría del contenido. Tendremos más contenido y más eventos en los próximos meses”, agregaron.

Imagen corporativa de Funimation.

En cuanto a la recepción por parte de los fanáticos, aseguran, ha sido “la esperada: ¡apasionada!". En Chile su valor alcanza los 3.900 pesos mensuales (39.000 anual).

Funimation llega con más de 200 series y películas , de reconocidas franquicias como My Hero Academia, Attack on Titan, Overlord, Sword Art Online, Fruits Basket y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, junto a clásicos como Cowboy Bebop, Steins; Gate, Saint Seiya - The Lost Canvas y Love Live! Sunshine!!.

Destacan también Kaguya-sama: Love Is War, Noragami, Combatants Will Be Dispatched!, The Promised Neverland y Megalobox 2: Nomad. Recientemente informaron la llegada de un histórico de los 80: Robotech.

Crunchyroll es un conocido del anime en América Latina.

Cabe destacar que la apuesta por el anime no se acaba con el arribo de Funimation a la región. Crunchyroll ha empujado la creación de series originales como The God of High School, Tower of God y Noblesse entre otros, que han tenido gran aceptación entre la fanaticada.

Netflix, que para muchos podría no estar asociado al anime, también se ha reforzado con este tipo de producciones al nivel de igualmente producir y asociarse con creadores para contar con títulos originales. Entre ellos Carole & Tuesday, The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened, Beastars, Violet Evergarden, Castlevania y Dorohedoro, entre otros.

Algunos de los anime disponibles en Netflix.

Informes recientes, de hecho, aseguran que para Netflix una de las claves de su éxito mundial es el anime, por eso no es de extrañar que Amazon en su servicio Prime Video también ofrezca producciones similares, aunque muy por debajo de lo que ostenta la gran N.