Cristián de la Fuente reconoce que besó a otra mujer: "Es un error de borracho"

"Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido", apuntó el actor nacional tras la filtración de un polémico video.

Cristián de la Fuente reconoció que besó a otra mujer al interior de un restaurante en Ciudad de México.

La situación se conoció durante la noche de este lunes, cuando el medio Univisión difundió un registro que data del 15 de septiembre, cuando el actor nacional fue captado al interior del local "La Única" besando a una mujer .

Esto provocó polémica, debido a que de la Fuente está casado con Angélica Castro, quien desde que se conoció el registro ha tenido actividad en redes sociales, dado que tanto ella como su pareja dejaron de seguirse en Instagram.

En una declaración otorgada a Telemundo, y según recogió Glamorama, Cristián de la Fuente afirmó que "cometí un error... una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré".

"Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho , de tonto", añadió.

De igual manera, dijo que "estoy muy arrepentido".

"Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad", complementó.