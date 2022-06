Cristián de la Fuente y críticas por ser privilegiado: "Nací siendo el hijo de la amante de mi papá"

El actor estuvo de invitado en el programa "Sin Filtros", donde se refirió a los comentarios y amenazas que recibe en redes sociales.

El actor nacional, Cristián de la Fuente, se refirió a las duras críticas (y amenazas) que recibe en las redes sociales por pensar distinto y hablar desde un lugar "privilegiado".

En el episodio del jueves del programa político que se transmite por Youtube y que es conducido por Gonzalo Feito, "Sin Filtros" , de la Fuente utilizó su historia personal para reflexionar en torno a cómo su propia vida es un ejemplo de dificultades.

Lo anterior lo hizo luego de que el abogado Fabián Puelma señalara que en la campaña del Rechazo había mucha gente poderosa y con privilegios, algo que al actor le molestó.

"Ya, lo de los privilegios tienen que pararla. El empresario se sacó la cresta trabajando para tener lo que tiene, ¿por qué va a ser eso un privilegio?", cuestionó Cristián y agregó: "La gente me dice 'tú, desde tu lugar de privilegios'. Yo nací a dos cuadras de acá, siendo el hijo de la amante de mi papá, viviendo en otra casa", expresó.

En este sentido, manifestó que él terminó manteniendo a su mamá y que todo lo que tiene actualmente es porque "me he sacado la cresta trabajando". "La gente me habla ‘'oh, tus privilegios'. No es privilegio, eso se llama trabajo", dijo molesto.

Finalmente, el actor indicó que "el problema es que hay gente que no tiene las cosas que quiere, pero quiere que se las regalen, porque no tienen los huevos para trabajar y para conseguir las cosas por sí mismos. Entonces, desde su sillón es más fácil decir 'no, ellos tienen privilegios', 'el pasto del vecino es más verde'. El pasto del vecino es más verde porque esa persona se levanta más temprano, le echa más abono y cuida más ese pasto".

Tras la intervención del actor, Puelma aclaró que cuando hablaba de privilegiados se refería a empresarios que, por ejemplo, "se coludieron para subir el precio del pollo y de los medicamentos".

“El problema es que hay gente que no tiene las cosas que desea y quieren que se las regalen, porque no tienen los huevos para trabajar y conseguir las cosas por sí mismos” dice @iamdelafuente en #SinFiltros hoy es #Campañas por @vive_tvcable 735HD de vtr. pic.twitter.com/6PWC1eRtp5 June 24, 2022