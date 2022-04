¿Cuánto vale ver a Daddy Yankee? Estos son los precios para América Latina

Chile es uno de los 10 países elegidos por el boricua para realizar su último concierto denominado Tour LegenDaddy “La Última Vuelta”.

Grandes son las expectativas que tienen los fanáticos y fanáticas para el concierto de despedida de Daddy Yankee en Chile, el que fue confirmado para el próximo 29 de septiembre .

No obstante, lo que no está claro de momento es cuándo saldrán a la venta las entradas para aquel evento. Si bien la esposa del cantante, Mireddys González, planteó en redes sociales que la fecha sería el 20 de abril, eso no ocurrió.

Por lo tanto, los fans siguen sin saber la fecha de venta general, ni tampoco el recinto donde se llevará a cabo el concierto. Menos aún el valor de los tickets que en nuestro país suelen ser bastante elevados.

Es por eso que muchos seguidores del puertorriqueño han pensado en salir de Chile a ver al 'Big Boss', ya que las entradas en otros países de América Latina.

¿Cuánto vale ver a Daddy Yankee en América Latina?

En Chile aún no hay claridad de precios, ni de recinto, pero en otros países cercanos los valores ya son de conocimiento público.

En el caso de Argentina , las entradas van desde los 6 mil pesos argentinos hasta los 14.500 pesos, más cargo por servicio. En pesos chilenos esto sería:

Campo General: 6.000 pesos argentinos. En Chile $42.900.

Platea Alta no numerada: 7.500 pesos argentinos. En Chile $53.600.

Platea: 9.000 pesos argentinos. En Chile, $64.400.

Platea Preferencial: 12.000 pesos argentinos. En Chile, $85.800.

Campo Vip Legendaddy: 14.500 pesos argentinos. En Chile, $104.000.

En Perú , los precios fueron algo parecidos a los de Argentina:

Tribuna Norte (sector más económico): 176 soles. En Chile, 38 mil pesos chilenos.

Sector Oriente: 412 soles. En Chile, 90 mil pesos chilenos.

Sector Occidente: 435 soles. En Chile 95 mil pesos chilenos.

Campo (cancha): 341 soles: En Chile, 74 mil pesos chilenos.

VIP: 459 soles. En Chile, 100 mil pesos chilenos.

Platinum (sector más cercano al escenario): 670 soles. En Chile, 147 mil pesos chilenos

En Ecuador , por otro lado, los precios van desde los 260 dólares (211 mil pesos chilenos y los 25 dólares (20 mil pesos chilenos).

En Colombia , hay seis precios diferentes para graderías, los cuales son (sin cargo por servicio):

Gradería zona 8: 135.000 pesos colombianos. En Chile, 29 mil pesos chilenos.

Gradería zona 7: 230.000 pesos colombianos. En Chile, 49 mil pesos chilenos.

Gradería zona 6: 365.000 pesos colombianos. En Chile, 79 mil pesos chilenos.

Gradería zona 5: 455.000 pesos colombianos. En Chile, 98 mil pesos chilenos.

Gradería zona 4: 730.000 pesos colombianos. En Chile, 158 mil pesos chilenos.

Gradería zona 3: 820.000 pesos colombianos. En Chile, 177 mil pesos chilenos.

Cabe mencionar que dentro de los próximos días se dará inicio al proceso de venta de tickets en Guatemala, El Salvador y Colombia, lo que aún deja en vilo a nuestro país.