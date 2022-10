"Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar": Profesora chilena se viraliza al enseñar esta canción

A través de TikTok la docente compartió el video, en donde enseña a sus estudiantes el respeto al cuerpo del otro.

Por medio de su cuenta de TikTok, la profesora chilena Camila Leiva logró hacerse viral con un video en el que enseña a sus estudiantes a no opinar sobre los cuerpo ajenos.

La metodología fue original, ya que para ello lo hizo entonando una canción a coro con sus alumnos. "Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar… Si nada bueno que decir, la boca no debes abrir… Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar", reza la letra.

Esta particular forma de enseñanza fue agradecida por los usuarios , quienes incluso solicitaron que se aplicara en otros países. "Ojalá muchos colegios lo copiaran", "Que lindo ojala los papás lo entendieran también", "Adópteme maestra Miel" y "Más profes como usted", fueron algunos mensajes que dejaron algunos internautas.

AFP - Sergio Kun Agüero Lee También > La divertida respuesta de Agüero a un hincha que le pidió venir a Colo-Colo a “hacer historia”

El video ya acumula más de 96 mil "me gusta" y 1.2 millones de reproducciones, en menos de una semana, logrando no solo popularizarse en la red, sino que también en Instagram.

De hecho en esta última plataforma la profesora explicó como surgió enseñar de esta forma el respeto por el cuerpo de otra persona.

"Luego de una conversación sobre el respeto al cuerpo del otro, ellos y ellas aprendieron esta canción que me mandó una apoderada", explicó Camila en la mencionada red social.