Daniel Fuenzalida por abrupta salida del aire del programa Me Late: "Yo sí creo que hay mano negra"

"Pero esa mano negra tiene que ver con alguien que puede estar al interior del canal. Alguien que a lo mejor no le gustaba nuestro proyecto, que no le gustaba el programa, no le gustaba los panelistas, no le gustaba yo", manifestó el comunicador en el cuarto capítulo de "Acoso Textual".

La noche de este martes se llevó a cabo el cuarto capítulo de "Juego Textual", estelar conducido por Sergio Lagos.

Daniel Fuenzalida fue entrevistado a fondo por ocho mujeres de armas tomar: Katty Kowaleczko, Pepi Velasco, Yazmín Vásquez, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Tita Ureta.

El comunicador se refirió al polémico término de su programa Me Late del canal TV+ el viernes pasado, tras ocho años al aire, y acusó que hubo una "mano negra".

"Yo creo que cómo se dieron las condiciones de salida del programa, no solamente la mía, sino que todo el equipo técnico, los panelistas, sin lugar a dudas, tiene que haber una mano negra para que el programa haya salido del aire de la forma en que salió", indicó.

"Esa mano negra, y quiero ser súper claro acá, no tiene que ver con Iván Núñez. Jamás se me nombró a Iván Núñez como se ha dicho en la prensa o en las redes sociales el fin de semana", señaló.

"Alguien que a lo mejor no le gustaba nuestro proyecto, que no le gustaba el programa, no le gustaba los panelistas, no le gustaba yo. Pero en vez de hacer algo más claro, transparente y dar la cara, cuando es mano negra es porque se hace por abajo. Sí acá ocurrieron cosas que se hicieron por abajo", indicó.

Tras ser consultado sobre si le dieron la oportunidad de despedirse en pantalla, Daniel Fuenzalida manifestó "a mí siempre me ha gustado hablar con la verdad y con la transparencia. Cuando a mí me citaron el día viernes, a las 19:00 horas después de ir en vivo en el programa Me Late, dos ejecutivos me informan que el programa no iba. Perfecto, yo entiendo las reglas del juego".

"Entonces, pregunté cómo cerramos el ciclo. Uno de los ejecutivos me dice: '¿Cómo crees tú?' Lo que yo haría es a fin de año. Si ustedes están más apurados con esto, a fin de mes. Mínimo, la próxima semana. Hagamos un cierre bien de una semana completa. Me dijeron que no, que el programa se había terminado", indicó.

"Lo pregunté y me dijeron que como nosotros trabajamos en farándula y en este género, se podía prestar a que estábamos jugando con esto. Era mejor hacer un corte inmediato por el género que hacemos porque hablamos de los demás y tenemos que hablar de nosotros", manifestó.

"Pero para ser claro, cuando la conversación iba avanzando, que fue muy corta, de 10 minutos, yo estaba choqueado. Entonces, yo le propuse a los ejecutivos: '¿El lunes puedo vnir al aire y despedirme en pantalla?'. Ellos dos se miraron y me dijeron que lo iban a pensar. Yo la verdad ahí me sentí bien humillado, porque estaba pidiendo por favor terminar un ciclo después de ocho años. Estaba rogando poder volver a la pantalla", aseveró.

Sobre qué es lo que se viene ahora en términos legales, el animador contó "estamos viendo en términos de abogados cómo se termina todo este ciclo. Yo debo ser súper transparente. En la reunión que tuvimos sí se me dijo que se iba a cortar de buena manera, que se paga el mes de aviso. Recordemos que este es un programa que es una productora con el canal. Entonces también tengo que responder a mi gente, tengo que responder de la misma manera".

"Nunca ha habido un problema de esa índole con el canal, con los ejecutivos. De ellos no tengo nada que decir, todo ha sido muy correcto. Tenemos que ver cómo se aplica con esta figura contractual. El nombre es mío y tengo que ver cómo lo puedo volver a reutilizar", indicó.

"Ellos pueden hacer el programa que quieran. Llevo más de 25 años en la televisión. Uno sabe las reglas del juego, uno sabe que vienen ejecutivos, son dueños del canal. Pueden hacer el contenido que ellos quieran. Quizás la oferta mía ya no les gustó, cumplió un ciclo", agregó.

"Pero a mí lo que me molestó, lo que me da pena, es: 'Mira, vamos a nosotros ese programa. No estás contemplado tú y tu gente, tu productora. Vamos a llamar a otra productora, pero, ¿te parece que quedemos hasta fin de mes?' Era tan fácil. Creo que la forma no fue la buena", finalizó.