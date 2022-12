Dani Castro contó que está pagando millonario crédito tras estafa de su expareja: "Es un mitómano"

La influencer y ganadora de "MasterChef Chile" dio algunos detalles sobre los problemas que ha estado enfrentando por culpa de los negocios que hizo su expareja.

En octubre pasado, Daniela Castro contó que había finalizado su relación amorosa y no en muy buenos términos. ¿La razón? Quedó pagando un millonario crédito realizado por su expareja.

En dicha oportunidad la ganadora de 'MasterChef Chile', arremetió en contra de esta persona, señalando que era un 'mitómano y un estafador' .

A dos meses de haber sacado a la luz la situación la influencer volvió al ataque, reiterando que el hombre pidió un crédito del que no se hizo cargo y que actualmente ella está pagando.

"A mí también me estafó y además de lo que me debe, sigo pagando un crédito millonario que él pidió a mi empresa (yo le creí que pagaría mensual)", escribió Daniela en una de sus stories en Instagram.

Y acusó: "Él no paga ninguna cuota y si yo no pago, me pueden hasta cerrar mi cuenta".

El tema de la estafa salió nuevamente a la luz, luego de que Castro a través de sus redes sociales hiciera un sorteo para regalar 6 cafeteras a sus seguidores. Fue ahí que contestó una pregunta sobre el concurso y explicó por qué escogió entre los ganadores a un hombre llamado Marco.

"Además de las razones que escribió para ganársela y la postal de edificios grises que le da Santiago, este premio tiene otra razón: a Marco mi ex también le debe plata", mencionó la joven.

En esta misma línea, añadió que "además lo expuso con proveedores de 4 people, a quienes mi ex no dio la cara. Marco es chef, seco y serio. Creyó en una persona que nos mintió y para mí que se gane la cafetera es un pequeño gesto".

Daniela terminó su reclamo precisando que "esta cafetera va con todo el amor y apañe de mi para alguien que también lo pasó mal por culpa de un mitómano estafador".