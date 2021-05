Daniela Nicolás recibió sorpresivo premio en Miss Universo 2021: Fue entregado por sus compañeras

Tras destacar en las ceremonias preliminares, donde se presentó con el traje típico (La Pincoya), traje de baño y vestido de gala, la chilena ha logrado posicionarse como una de las latinas favoritas dentro del certamen.

Daniela Nicolás, la representante de Chile para Miss Universo, está ultimando detalles para su presentación de esta noche en el la ceremonia final del Miss Universo 2021 que se desarrollará en Miami, Estados Unidos.

Tras destacar en las ceremonias preliminares, donde se presentó con el traje típico (La Pincoya), traje de baño y vestido de gala, la chilena ha logrado posicionarse como una de las latinas favoritas dentro del certamen.

Y así lo dejaron ver sus compañeras, quienes en una entrevista con Telemundo, tal como contó Daniela en sus stories de Instagram, fue elegida como la ganadora del concurso.

Instagram Daniela Nicolás Lee También > Miss Universo 2021: Los looks con los que Daniela Nicolas deslumbró en la competencia preliminar

"Tuvimos una entrevista con Telemundo con las latinas, y dijeron que si tuvieran que elegir alguien para que gane, me eligieron a mí, quedé impactada igual, creo que el cariño de las compañeras es lo mejor que me puede pasar", comentó muy emocionada la actriz.

Y agregó: "Que mis mismas compañeras me hayan elegido, si tuvieran que elegir a alguien para poder ganar, me elegirían a mí, ya me doy por pagada".

En las últimas horas, Osmel Sousa, uno de los principales asesores de misses en el mundo y conocido como el “Zar de la Belleza”, dio a conocer sus preferencias con miras al concurso.

Durante una entrevista en el programa "En Casa con Telemundo", Sousa dijo que según su proyección, Daniela se encuentra entre las cinco favoritas.