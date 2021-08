Daniella Chávez denunció "acoso" de funcionarios del Minsal: Seremi de Salud se disculpó

La modelo contó que fue hostigada mientras cumplía con su cuarentena obligatoria tras regresar al país luego de un viaje que hizo al extranjero.

Daniella Chávez ocupó sus redes sociales para contarle a sus seguidores cómo ha sido la experiencia de realizar cuarentena tras llegar a Chile luego de un viaje al extranjero que tuvo que hacer.

En sus relatos, la modelo acusó a trabajadores del Ministerio de Salud de "acosarla" para que cumpliera con la normativa.

En este sentido, indicó que sufrió constantes visitas de los fiscalizadores sanitarios para verificar si se encontraba en su domicilio, calificando la situación como "acoso".

"No es normal lo que viví. No quería subir lo que pasó, ya que al final la gente que no viaja -y que es la mayoría- trata a todos los que viajan como culpables de estas situaciones, igual que cuando a una mujer la abusan por andar escotada, etc", comentó.

Sobre el hostigamiento, Daniella indicó que "hice cuarentena en casa y los funcionarios iban hasta 3 veces al día, separados por 20 minutos a una hora de diferencia. Hice PCR antes de viajar y al llegar, y todos negativos! Entonces ¿cuál era la necesidad de ir muchas veces al día? Mi estado no iba a cambiar de 20 minutos a otro".

En conversación con Las Últimas Noticias, relató que "una vez entraron al condominio aprovechando que otra casa estaba en cuarentena. Todos los días venían distintos fiscalizadores, a veces en autos llenos de personas. Era casi como 'vamos a la casa de Daniella Chávez, porque está en cuarentena'".

Disculpas institucionales

Tras conocerse los hechos, la Seremi de Salud Metropolitana se disculpó formalmente con Daniella. Según contó la misma afectada, le enviaron un correo electrónico titulado "Disculpas institucionales".

Chávez compartió en Instagram el pantallazo del famoso correo electrónico. En él, le ofrecieron las disculpas por la "desagradable situación que tuvo que enfrentar con personal de la Seremi de Salud RM, durante el periodo en el que tuvo que dar cumplimiento a una cuarentena obligatoria, según lo dispuesto en la normativa sanitaria para viajeros que ingresen al país".

Además, la instaron a enviar todos los antecedentes que posee para investigar el caso y tomar las medidas correspondientes.