David Guetta vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

Tras 10 años de espera, el DJ David Guetta regresa a Chile con un concierto en el Movistar Arena.

El compositor y productor se presentó por última vez en el país en el festival Creamfields de 2012.

El DJ francés es reconocido por sus grandes éxitos como “Play hard” ft. Ne-Yo y Akon, “Hey Mama” ft Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack, “Titanium” ft. Sia y “Say my Name” ft. Bebe Rexha & J Balvin.

Guetta vuelve con un show en el Movistar Arena el jueves 5 de enero de 2023, producido por Street Machine.

Las entradas saldrán a la venta el 29 de septiembre a las 12:00 horas a través del sistema Punto Ticket.