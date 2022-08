"Dejaron de felicitarme": María Luisa Godoy tras diagnóstico de Síndrome de Down del hijo que espera

"Cuando a nosotros nos dicen que nuestra guagüita tiene Síndrome de Down a mi hubo dos cosas que yo jamás me imaginé que me iban a doler tanto", contó la conductora de televisión.

María Luisa Godoy reconoció que luego de saber que el bebé que está esperando fue diagnosticado con Síndrome de Down, "dejaron de felicitarme".

En diálogo con De Tú a Tú de Canal 13, la conductora de televisión contó detalles sobre su quinto embarazo y profundizó respecto al diagnóstico de su bebé y lo que vivió luego de enterarse.

"Como que todavía falta tanto del tema de la inclusión. Como que uno dice que no lo discriminen, que desde los colegios no lo miren como 'pobrecito', sino que lo miren como el aporte que estoy segura que son como cualquier ser humano, que existan todas las posibilidades para que ellos tengan y él tenga la oportunidad que cualquier persona merece", dijo.

En esa línea, afirmó que "lo único que uno quiere es que ellos sean felices , que no se sientan diferentes en un sentido negativo, porque encuentro que en la diferencia está la riqueza y ahí hay cosas como que a uno le duelen más".

Canal 13 - María Luisa Godoy Lee También > María Luisa Godoy revela que está esperando un hijo con síndrome de Down

Al ser consultada sobre cuál es su mayor temor, María Luisa Godoy se tomó varios segundos para manifestar que "lo único que quiero es que sea feliz. Lo único que quiero".

"Hay cosas, por ejemplo, como que uno vive... o más bien que tiene que vivir para entenderlo. Por ejemplo, cuando a nosotros nos dicen que nuestra guagüita tiene Síndrome de Down a mi hubo dos cosas que yo jamás me imaginé que me iban a doler tanto".

"Primero, hay países en que prácticamente no hay niños con Síndrome de Down porque los abortan y fue súper duro decir cómo va a existir tanta gente que cree que una persona, con una condición como la de mi hijo, no merece vivir... o en Estados Unidos o en Europa no existen los niños con Síndrome de Down. En esa primera etapa, eso me dolió mucho ", señaló la conductora.

Y, además, también manifestó que "las personas que yo iba viendo que no había visto que se entaraban que estaba embarazada dejaron de felicitarme y eso yo me he dado cuenta hasta que llegué a la casa de una amiga y su mamá me abrazó. 'Mari, te felicito'... y era la primera persona después de que yo había sabido el diagnóstico que me decía 'te felicito'... y no me dolió por mí, me dolió por él".

"Qué increíble lo que falta por avanzar todavía", señaló entre lágrimas.