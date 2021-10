Las descarnadas críticas de Don Omar y Residente a J Balvin por sus dichos contra los Grammy 2021

El artista colombiano se lanzó contra los Grammy Latinos 2021 y llamó a boicotearlos. Sin embargo, se encontró con el rechazo a esa postura y duras críticas a su trabajo.

J Balvin se encuentra en el ojo del huracán. El artista colombiano se quejó públicamente contra los Latin Grammy 2021 e incluso llamó a boicotear la ceremonia. Sin embargo, encontró el férreo rechazo de otros íconos de la música urbana, como Don Omar y Residente.

Fue durante este martes que el dueño de In da Getto acusó que "no nos valoran, pero nos necesitan. Pero ya el truco está aburrido. Le damos rating, pero no nos dan respeto", en relación a las nominaciones que posee a Canción del Año, Mejor Canción Urbana por Agua y Mejor Interpretación de Reggaetón por Tu Veneno; tres categorías relevantes, pero no las más importantes.

De hecho, Bad Bunny cuenta con cuatro nominaciones , siendo uno de los principales rostros del género urbano que se podría seguir consagrando con galardones.

Pero eso para J Balvin no sería suficiente, ya que insistió en que la academia latina no los valora, solo los utiliza. Eso pese a que en 2020 no se lanzó contra los galardones, cuando sí obtuvo parte de las nominaciones más importantes. ¿Contradictorio?

Rechazo a sus dichos: Residente, el más crítico de J Balvin

Tras conocerse los dichos de J Balvin, no fueron pocas las reacciones que se generaron en redes sociales. Sin embargo, su compatriota Li Saumet, vocalista de Bomba Estereo, afirmó que "ya es hora de entender que tu ego ha nublado tu mente y que mientras sigas haciendo esto, de tratar de vender el arte como un negocio, no verás la luz".

Sin embargo, uno de los que fue más duro fue el puertorriqueño Residente, quien dedicó un video en sus redes sociales para cuestionar sus dichos. "Para entender, porque estoy perdido, José: Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?", cuestionó.

De paso resaltó las nominaciones recibidas por C Tangana, Ozuna, Mike Towers y su compatriota Karol G. "Todo esto sin contar a los demás artistas nominados, como Camilo, Juan Luis Guerra, Lafourcade (…) para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades", añadió.

"Yo te creía lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas para los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste solo uno, ahora vuelve el boicot", comentó Residente.

Pero no paró ahí, pues manifestó que no entendía por qué le molestaba tanto si según él "haces historia cada 15 segundos" y apuntó que " tu música es como si fuera un carrito de hot dogs , que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin".

La repasada de Don Omar: "No hay peor tiniebla que la ignorancia"

Tras los testimonios de Residente, el propio J Balvin reaccionó señalando que respetaba su opinión, pero fue cuando Don Omar se introdujo en la polémica.

"Entonces, ¿el que menos le mete de todos es el líder de la revolución?", problematizó el dueño de Virtual Diva.

Y agregó que "no hay peor tiniebla que la ignorancia" .

Con el paso de las horas, Residente borró la publicación y con él desaparecieron todos los comentarios. Se desconoce si J Balvin continuará con su intención de boicotear los premios Grammy, cuya entrega está fijada para noviembre del 2021.