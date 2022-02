El díficil momento de Dino Gordillo: realizó show horas después de saber que su hijo había muerto

El humorista presentó su rutina en el Carnaval Elquino en Vicuña, pese a que horas antes había fallecido su hijo de 42 años.

Un duro momento vive el humorista nacional Dino Gordillo, quien la noche del pasado sábado participó en el Carnaval Elquino en la comuna de Vicuña, pese a que horas antes había fallecido su hijo de 42 años , en Concepción.

El comediante comentó las razones para estar presente y realizar su rutina de humor, a pesar del gran dolor que sentía.

"Tengo un corazón muy delicado. Me subí porque le prometí a mi hijo, que en paz descanse, a mi ángel, que me iba a subir al escenario porque él habría estado muy feliz y, el show debe continuar", expresó Gordillo sobre el escenario.

El humorista había sido invitado al carnaval por el alcalde de Vicuña, Rafael Vera, quien publicó en sus redes sociales el momento en que el comediante entregó las explicaciones.

Incluso, el edil dio cuenta que le ofreció a Dino no actuar, pero el artista de igual forma quiso subir al escenario.

"Carnaval Elquino ayer se tiñó de dolor, Dino Gordillo recibió la peor información que un padre puede escuchar, la muerte de un hijo, me llamo y fui a acompañarlo y le ofrecí que no actuara y me indicó que de todas formas lo haría por su hijo", escribió Vera en su cuenta de Twitter.

