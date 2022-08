"Soy rica, estoy bien": La respuesta de Doja Cat a la infinidad de preguntas que recibió por su look

La cantante pop, con más de una polémica en su historial, se cortó todo el cabello y también rapó sus cejas.

Luego de algunas polémicas como su quiebre con los fans de Paraguay o el cruce en redes sociales con Noah Schnapp (Will en "Stranger Things"), la cantante Doja Cat causa revuelo en redes sociales por su nuevo look.

El fin de semana la intérprete de "Kiss me more" mostró públicamente su nuevo atuendo, en el que decidió raparse por completo la cabeza. Luego, en un live de Instagram que emitió el 4 de agosto, la artista se afeitó las cejas ante 20 mil personas.

Ahora, además de calva luce unas cejas pintadas.

La decisión de Doja Cat parece haber molestado e incluso preocupado a algunos de sus seguidores, pero ella misma aclaró los hechos en su estilo directo: "Soy rica, estoy bien", comenzó en un live.

"Todos como...¿estás bien reina?... me hacen querer arrancar mi -bueno, el pelo que me queda. Me hacen querer arrancar mi vello púbico- lo odio", agregó.

En el pasado Doja Cat ha señalado que usaba su cabello corto porque prefiere ponerse pelucas.

"La gente cree, por alguna razón, que no estoy bien porque no tengo cabello (...) es el jodido mundo en el que vivimos. Afeitar mi cabeza me hizo sentir bien porque sé que todos los que me quisieron antes de que afeitara mi cabeza estuviera afeitada y no me quieren más, no valen la pena", dijo ahora.

"Nada ha cambiado, sólo no tengo cabello", cerró.